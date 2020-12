O psicólogo Victor Hugo, ex-integrante do BBB 20, foi transferido para a UTI do Hospital Metropolitano de Alagoas na última segunda-feira. Segundo boletim, os médicos afirmaram que a ida de Hugo para Unidade de Terapia Intensiva foi apenas para que possa receber um cuidado maior.

Hugo está recebendo auxilio de oxigênio e seu quadro permanece estável. A cantora Flayslane, que também esteve na temporada do BBB esse ano foi até as redes sociais pedir orações e energias positivas ao colega. A artista ainda rebateu comentários de ódio realizadas nas redes desejando o pior ao amigo.

Victor Hugo É Transferido Para UTI

O psicólogo e jornalista, Victor Hugo foi transferido na última segunda-feira para a UTI do Hospital Metropolitano de Alagoas. Hugo está internado desde a última sexta-feira, 18 depois que apresentou alguns dos sintomas do novo coronavírus. O BBB estava passando férias em um Resort no Xingó.

Segundo o boletim médico divulgado para imprensa, Hugo apresenta quadro clínico estável. E a transferência para a Unidade de Tratamento Intensivo foi apenas para o BBB ficar melhor assistido:

Ele foi transferido para UTI apenas para receber um cuidado maior, ele tá recebendo um auxílio do oxigênio, mas segue com quadro estável.

Flay Pede Orações ao Amigo

A amiga de BBB de Victor Hugo, Flayslane usou as redes sociais na manhã dessa terça-feira, para pedir orações e boas energias ao amigo.

VICTOR HUGOOOOOOOOOO Por favor gente, orem, rezem, conversem com Deus, da forma que vocês preferirem, mas peçam pela vida dele, por favor!

Flay esteve com o amigo BBB em um evento nos últimos dias no Rio de Janeiro. Além deles Tatiane Melo, namorada de Babu, que também é amigo de Victor Hugo estiveram presentes no trabalho. Babu foi diagnosticado com coronavírus recentemente.

Ainda nas redes sociais, Flay publicou mensagens rebatendo manifestações de ódio e também daqueles que desejaram o pior para o BBB, Victor Hugo.

Como tem gente podre nessa po**a de internet, vocês chegam a desejar a morte das pessoas porque não simpatizam ou não concordam com elas?

Empatia não se pratica só com quem vocês gostam não pow é SEM OLHAR A QUEM!

Não é hora de apontar o dedo, apenas orar por mais uma vida em risco.

Passagem Pelo BBB

Vale lembrar que a passagem de Victor Hugo no BBB contou com polêmicas e brigas. O jornalista “construiu” um trisal ao lado de Gui Napolitano e a cantora Gabi Martins. Ele chegou a brigar com Flay que tentou alerta-lo que ele estava “imaginando coisas.”

Ele também protagonizou uma briga com Manu Gavassi, que chegou a acusa-lo de fofoqueiro e o puxou pelo colarinho. Ao enfrentar um paredão junto com Manu e Babu, Victor Hugo acabou eliminado no sétimo paredão do BBB 20.

Depois da eliminação, Victor esteve com presente em aniversários e alguns encontros com ex-integrantes do BBB. O psicólogo chegou a agradecer o Boninho, diretor do Big Brother por ter selecionado e proporcionado o encontro com toda essa turma que fez história na última edição. O Big Brother foi o programa mais comentado nas redes segundo avaliação do Twitter, batendo até programas e séries internacionais.

Fora do reality da Globo, Victor Hugo agradeceu o convite pela participação.

Gente, muito obrigado. Eu vivi um sonho aqui. Foi muito importante cada momento. Eu queria muito estar aqui. E eu me joguei com tudo. E eu vivi cada momento como se fosse o último. E tinha que chegar o último.

Victor também é formado em psicologia e chegou a cantar junto com os pais em uma banda de forró. Colegas do BBB já manifestaram orações e boas energias para a recuperação do psicólogo.