A advogada e ex-integrante do BBB 20, Gizelly Bicalho revelou através de suas redes sociais que foi diagnosticada com depressão. A sister contou que desde outubro vem tendo crises de ansiedade e que após avaliação está seguindo o tratamento com remédios e terapias.

Gizelly também está contando com o apoio de Marcela Mc Gowan. As duas se conheceram dentro do BBB 20 e a amizade continuou do lado de fora. Gizelly disse que Marcela liga sempre para saber como estão as coisas e que “nunca larga a sua mão.” Fãs da sistes também prestaram apoio nos comentários. Vem saber o que rolou.

Após BBB 20 Gizelly Bicalho Revela Que Está Com Depressão

O ano de 2020 foi bem estranho para grande parte dos brasileiros e pessoas de todo mundo. A pandemia atrapalhou planos de várias pessoas que pretendiam trabalhar muito, estudar, viajar e fazer outras coisas. Isso provocou uma crise de ansiedade em muita gente, o que pode ser sinal de uma depressão. Foi o que aconteceu com a ex-integrante do BBB 20, Gizelly Bicalho.

Apesar de iniciar o ano dentro da casa mais vigiada do Brasil, Gizelly Bicalho não escapou do julgamento de boa parte das pessoas que tem preconceito contra ex-integrantes do BBB ou qualquer reality show. Dentro da casa, a advogada já se mostrava preocupada com os desdobramentos e os impactos que sua participação no programa causariam em sua carreira profissional.

Gizelly Bicalho não contou o que motivou suas crises de ansiedade, mas revelou que isso desencadeou o diagnóstico de depressão, doença que ela já enfrentou há algum tempo.

De outubro pra cá eu tiver crises de ansiedade, foram muitas e na última semana foi diagnosticada com depressão de novo, estou tomando meus remédios e com as pessoas q amo sempre cmigo, não contei para ninguém, mas tô aqui todo dia forte, firme e com ela me acolhendo todo dia.

Fora do BBB, a advogada ainda falou que viveu “dias de trevas” nas últimas semanas, mas que está fazendo o tratamento como lhe foi recomendado.

Estou tomando meus remédios e com as pessoas que amo sempre comigo. Não contei para ninguém, mas tô aqui todo dia forte.

O Apoio de Marcela

Outra coisa que ajuda muito nesses processos de cura para depressão é o apoio e a compreensão dos amigos. Gizelly Bicalho pode contar com a ajuda da amiga que fez dentro do BBB 20, Marcela Mc Gowan.

Todos os dias Marcelinha quer saber como estou, se preocupa comigo, me liga e não solta minha mão… Te amo minha sereia. A nossa amizade pode não agradar a toda população, mas eu queria tanto a compreensão de toda a população. Eu e Ma vamos estar PRA SEMPRE.

Marcela e Gizelly já estiveram em alguns encontros de trabalhos após o BBB. A advogada também foi uma das convidadas para o aniversário da médica, comemorado no mês passado. Gizelly também contou com o apoio de vários seguidores, que disse que ela não está sozinha na luta contra a depressão: “Gi, amamos você. Queremos ver você com saúde” disse um seguidor. “Não esqueça que isso também passa.”

Novo Projeto

Durante sua passagem pelo BBB 20, Gizelly chegou a ter uma paixonite pelo arquiteto, Felipe Prior, mas o romance não desenrolou. No entanto, a advogada revelou durante a entrevista que fora do reality ela ficou com um integrante do programa da mesma edição. Mazzafera quis saber quem é, mas Gizelly não contou: “A gente fez um pacto [para manter o silêncio]. Ninguém sabe e não saiu em nenhum lugar.”

Em breve Gizelly lançara um canal no youtube que terá como tema, viagens. A advogada do BBB disse que também abordará temas jurídicos, mas o foco será em passeios especiais.