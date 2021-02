Prova do Anjo BBB 2021 AVON em andamento: Saiba tudo!

Acaba de iniciar a terceira prova do anjo do BBB 2021, a prova AVON RENEW!

A prova se iniciou no sorteio que foi organizado por Tiago Leifert durante a tarde deste sábado, 06/02/2021, por volta das 14:00 horas.

O sorteio foi especialmente comemorado por dois participantes: Juliette e Lucas Penteado.

Tô até passando mal, Juliette roxa 4″ Diz a participante Juliette.

A Lucas 4, Chega de ficar de foraaaaa” Diz Lucas Penteado, após tirar sua bola e se credenciar na prova.

Mas esse não foi o único destaque: Fiuk interrompe Tiago Leifert durante a explicação da prova, e pergunta:

“Por quê é assim Tiago, quem fuma por fumar na área da piscina”

E Tiago responde:A Fiuk, vamos continuar o sorteio…

O ator responde:”Ok Tiago, me desculpa pela pergunta, me desculpa.”

E assim os memes pela Internet já começaram…

Entenda a dinâmica da terceira prova do Anjo BBB 2021:

A dinâmica do jogo deste sábado é uma prova de tabuleiro, patrocinada pela AVON, onde os participantes decidirão o movimento através de um jogo na parede do climp!

Projota Karol Conká Juliette Lucas Penteado Pocah Fiuk Carla Dias Bill Acrerbiano

Além de ganhar o poder do colar do anjo, que garante imunidade a um participante, o vencedor da prova leva R$5 mil reais em bônus e acumula todos os prêmios revelados nas cartas, conforme sua vez de andar pelo tabuleiro!

As regras da 2ª Prova do Anjo do BBB 2021 são:

Quem chegar primeiro ao fim após 16 casas leva o anjo e acumula todos os prêmios conquistados durante a prova!

Somente o vencedor acumula prêmios!

Em breve atualização com o vencedor da prova!