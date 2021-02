Segunda Prova do Anjo BBB 2021: Carla Diaz vence e indica monstros!

Quem ganhou a prova do anjo no BBB hoje?

A segunda prova do anjo do BBB 2021 aconteceu hoje, sábado 06/02/2021, e teve como vencedora a atriz Carla Diaz, uma das favoritas da edição!

Ela ganhou 5mil de prêmios e mais R$5 mil de acumulado de bônus, num total de R$10.000,00!

Além do poder do anjo, Carlinha tem o poder de indicar dois brothers ao MONSTRO!

Como funciona o Poder do Anjo?

O poder do anjo é muito simples: dar a imunidade do paredão a outro participante! A benção é revelada no domingo, antes da votação do Paredão!

Carla Diaz indica Lucas e Gilberto ao Monstro!

A prova do Monstro dessa semana é um melado doce: Os participantes se vestirão de Abelha e Flor!

Lucas Penteado foi indicado como abelha, e Gilberto como a Flor!

O anjo ainda garante a Carlinha o poder da imunização!

E agora, quem Carla Diaz deve proteger?