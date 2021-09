Como assistir a fazenda pelo Celular? Conheça 3 aplicativos incríveis!

Quer assistir a fazenda pelo celular no conforto e sem problemas? Veja como fazer isso com essas dicas de 3 aplicativos top.

Que o reality show “ A Fazenda “ da rede record de televisão é um sucesso, ninguém tem dúvidas. Concorrente direto do BBB da globo, ele tem feito muito barulho na internet, inclusive tendo sua última edição vencida pela cantora Jojo Marontini (Ex-Jojo Todinho) e com audiência bem expressiva para o canal. No artigo de hoje, vamos te mostrar quais os melhores aplicativos para assistir o dia todo.

Quando começa a Fazenda 13?

Com lançamento previsto para 14 de setembro, os ajustes finais serão feitos para a exibição de A Fazenda em 2021. A realidade rural, que contará com 94 episódios e uma transmissão diária, seguirá os mesmos moldes da edição anterior e irá confinar os 21 participantes com antecedência, principalmente por razões de segurança, devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, o processo de isolamento dos futuros “fazendeiros” acontecerá no dia seguinte. Diretor da atração da Record, Rodrigo Carelli, afirmou que o contrato definitivo da atração já foi assinado. Veja por que A fazenda é bem mais legal do que o BBB por exemplo:

Participantes não tem nada a perder: os barracos são mais ferozes, as pessoas se enfrentam mais e tem muito mais intensidade. Ganhar aquele prêmio é a unica coisa que pode salvar essas subcelebridades de uma vida de fracasso, a disputa é acirrada. Participantes mais legais : ao invés de artistas e atores da globo que nem falam um palavrão, os “peões” são pessoas muito mais legais que se soltam nas festas e fazem coisas muito mais divertidas, como pular sem roupa na piscina, chamar o raul no quarto, sujar a cama dos outros, enfim, muito mais diversão do que o chatíssimo bbb da globo



Cenário mais divertido: enquanto no bbb ficam todos vivendo uma vida de marajá em piscina e academia, na fazenda eles tem que tirar leite, cortar mato e fazer varias tarefas, que não raro dão briga e gritaria.

Aplicativos para assistir a fazenda pelo celular

É claro que existem vários aplicativos que te permitem isso, mas tentamos colocar aqui apenas os mais famosos e que possuem os melhroes reviews nas plataformas de aplicativos.

PlayPlus A fazenda Record

Indo direto ao assunto, o aplicativo Play Plus é a plataforma de streaming da Record TV. Com esse app, você pode assistir online grátis a programação ao vivo da Record, incluindo a transmissão local da Record em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Pará, Goiás, Distrito Federal e Rio Grande do Sul.

Todavia, se você deseja ter acesso ilimitado a todo o conteúdo online do Play Plus, como as produções originais, os reality shows (A Fazenda, Troca de Esposas), os filmes e a programação dos canais parceiros Disney e ESPN, você terá que assinar o plano premium.E a assinatura mensal Play Plus custa a partir de R$12,90. Entretanto, é possivel testar alguns dias e assistir a fazenda gratis ao vivo. Ele pode ser baixado na Google play Store do seu android ou app store do seu iphone.

Aplicativo Multicanais

Muito utilizado por quem gosta de assistir futebol e televisão online, o aplicativo multicanal é utilizado para assistir a filmes, campeonatos brasileiros, UFC e muitos outros esportes. Algumas transmissões são legais porque os canais têm sinal aberto, mas outras são restritas e, infelizmente, estão sendo pirateadas.Ele não está disponível no Google Play, que não permite streamings de TV aberta, porém basta digitar multicanais no google que ele está no primeiro resultado.

Futemax A fazenda

Utilizado para assistir futebol, o aplicativo tambem exibe a fazenda em sua plataforma. Voce pode assistir o dia todo, já que o aplicativo é gratis, porem exibe muitas propagandas o que pode ser um pouco irritante as vezes. Não é possivel encontrar na loja do google pois ele foi proibido por lá. Mas basta digitar futemax gratis e entrar no site oficial via google.

Atenção – aviso importante

Tenha em mente que o nosso site é totalmente contra pirataria e downloads ilegais. somente assista a fazenda 2021 e seus conteúdos do aplicativo se voce tiver os direitos para tal, ou forem transmitidos em sinal aberto. Não nos responsabilizamos pelo mal uso das informações aqui apresentadas. Não hospedamos nenhum tipo de aplicativo nem vídeos em nosso site, nem os programas transmitidos por ele. Esse é apenas um artigo falando sobre isso.

Quais as novidades desse ano?

Bom, a principal novidade é a apresentação, que esse ano será novamente mudada. O programa será apresentado por Adriane Galisteu que tem um show de carisma, mas sem deixar de eventualmente dar aquela alfinetada nos “peões” e promover a discórdia de forma sutil Ou seja, o clima promete ferver na edição desse ano.

Conclusão

Bem caros leitores e leitoras, esperamos que as informações tenham sido úteis e tenha ficado claro como assistir à fazenda pelo celular, ok?

Sugestões e dicas deixe nos comentários!