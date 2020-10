A apresentadora Ana Maria Braga, recentemente passou por uma cirurgia na mão direita, em decorrência da Síndrome do Túnel do Carpo. A loira usou o seu programa nesta segunda-feira (26) para falar sobre o ocorrido e tranquilizar seus fãs sobre seu estado de saúde.

Vale lembrar que a apresentadora luta desde dos anos 90, com alguns problemas de saúde, sendo predominante o câncer. Em 1991, Ana teve câncer de pele. Em julho de 2001, Ana Maria anunciou em seu programa que estava com câncer colorretal. Em janeiro de 2020, anunciou a descoberta de um novo câncer de pulmão, meses depois, Ana Maria anunciou no Encontro com Fátima Bernardes que estava curada do novo câncer após tratamento.

Ana Maria Braga desabafa sobre seu estado de sáude

“Senti uma dor muito forte, fiquei uns 20 dias com um formigamento e ardência. Qualquer situação de pressão comprime o nervo. A causa pode ser inflamação, lesão, esforço repetitivo. Começa com um formigamento, a mão fica dormente…”, disse a apresentadora durante o programa Mais Você, desta segunda-feira.

Aproveitando para explicar que uma das causas da síndrome é o esforço repetitivo, Ana Maria aproveitou a oportunidade para agradecer sua equipe que a ajudou. “Queria muito agradecer aos médicos. Tenho que ficar quietinha por alguns dias, mas estou ótima.”

Durante o programa, a apresentadora contou ainda que o procedimento foi realizado no fim de semana e ela teve alta para comandar o Mais Você, nesta segunda-feira, usando uma proteção de gesso na mão.

Volta da apresentadora para as manhãs da Globo

Recentemente Ana Maria Braga e Louro José voltaram para o Mais Você, depois de um período de quase seis meses fazendo participações no Encontro com Fátima Bernardes. Para comemorar a volta do programa com direito a muita emoção, Ana Maria usou um visual que relembrou o ano de 1999, quando ela estreou na Globo.

“Não consigo ficar do mesmo jeito, com a mesma cara. Mudar faz bem para a alma. Fiquei com saudade de quando estreei na Globo. Nas comemorações dos 70 anos da TV brasileira, me vi com um cabelo que deu saudade.”, declarou com entusiasmo a apresentadora.