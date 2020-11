Ana Maria Braga encheu os corações dos fãs de Louro José na manhã dessa segunda-feira, ao levar para o Mais Você ao vivo o boneco do papagaio que era interpretado por Tom Veiga, morto no domingo passado.

A apresentadora que deu entrevista ontem ao Fantástico, disse no Mais Você que sonhou com Tom na última noite e resolveu levar o boneco para matar um pouco a saudade. Vem saber o que Ana Maria Braga falou ontem e hoje em seu programa.

Ana Maria Braga Abre o Coração no Fantástico

Ainda muito abalada com a morte precoce e inesperada de Tom Veiga no domingo passado, 01, Ana Maria Braga deu uma entrevista para Renata Ceribelli ao Fantástico na noite de ontem, 08. Na entrevista ela ressaltou que Louro José é um personagem imortal que estará sempre na memória afetiva de todos. Já sobre o amigo, Tom Veiga a apresentadora do Mais Você lembrou que ela e o ator se falavam todos os dias.

São entidades que nunca se misturaram. Então, agora, nesse momento, eu perdi o grande amigo, o Tom, e o meu filho, o Louro. Mas você olhando pra isso de frente, na verdade o Louro José existe. Ele pode não existir na interpretação magnífica do artista Tom Veiga, né? Que deu vida a esse personagem. Mas o personagem vai continuar existindo. Porque não tem como, se você pegar os grandes personagens aí, de qualquer… Da nossa vida, né? De Mickey Mouse a… Eles fazem aniversário e são eternos, né? E o Louro vai ser eterno pra sempre, né?

Ceribelli também perguntou se Ana pretende “aposentar” Louro José do Mais Você, Ana Maria Braga não fugiu na resposta, mas deu sinais que talvez o personagem possa ganhar um novo intérprete no futuro: “Eu acho que é muito cedo pra se dizer qualquer coisa, né? Mas obviamente o Tom é inigualável.”

Ana Maria Traz Fantoche de Luro José Ao Vivo

Uma das imagens que partiu os corações dos fãs de Louro José semana passada, foi uma imagem em que o papagaio era guardado dentro de uma caixa cheia de espuma. O personagem que era brilhantemente manipulado por Tom Veiga, parecia que não surgiria mais ao vivo ao lado de Ana Maria Braga.

Mas na manhã dessa segunda-feira, Ana Maria pegou os telespectadores de surpresa ao resgatar o boneco do Louro José. A apresentadora resolveu resgatar seu papagaio para confidenciar que sonhou com Tom Veiga e também para matar as saudades de seu mascote.

Eu tomei a liberdade de hoje trazer o Louro José. Eu sonhei com o Tom. E, segundo o meu sonho, ele foi muito bem recebido lá. Lembra que Nossa Senhora ia receber ele lá? Ele tem um amor muito grande por esse papagaio. Vai ficar na nossa memória para sempre. Esse Louro que o Tom interpretou brilhantemente. Ele veio aqui hoje primeiro para matar minha saudade. E só de estar perto dele, eu sinto que estou acariciando o Tom.

Ana Maria Braga ainda agradeceu por poder estar perto do Louro José e disse que era como estar dando um abraço em Tom Veiga: “Então a gente quer agradecer a ele por ter vindo aqui essa manhã falar com a gente, não tá falando, mas tá pensando na gente, eu tenho certeza disso.”

Vale lembrar que Louro José foi uma ideia de Ana Maria Braga quando a apresentadora ainda estava na Record. A loira iniciava o programa após a programação infantil da emissora e decidiu criar um mascote de fantoche para poder fazer a transição para sua atração sem ter uma queda brusca da audiência das crianças. Louro José nasceu e ganhou alma através da interpretação de Tom Veiga, que já fazia produção de Ana e criou a voz e a personalidade que foi junto com a loira para a Globo em 1999. Foram 24 anos trabalhando juntos, todos os dias.