A apresentadora Angélica vem virando um assunto recorrente durante a programação da emissora Globo e nos site de notícias, nesta última quarta-feira (07), a apresentadora encantou os fãs ao mostrar um momento raro ao lado da filha.

A loira, que estava participando do programa vespertino, Encontro com Fátima Bernardes, acabou registrando sua herdeira esperando para vê-la na TV de casa. Crescida e cada vez mais parecida com a própria mãe, a pequena surgiu sentada em uma das poltronas luxuosas localizadas na sala da mansão.

Angélica rasga elogios para relação dos filhos

“Enquanto a gente espera para entrar na Fátima Bernardes, no Encontro, o que a gente faz Eva? Dever, a gente estuda…”, explicou Angélica, empolgada e feliz da vida ao lado da filha.

Ainda durante o programa, Angélica exaltou a relação entre os seus filhos durante o Encontro. “Eles são muito grudados. Agora estão em uma fase que deu uma separadinha. Um já está namorando e começa a dar uma distanciada. Mas daqui a pouco gruda de novo. A Eva tem uma diferença muito grande. Então, dá estresse de vez em quando. Eu fico estressada porque eles brigam. Mas depois eu penso: ‘tudo bem, são irmãos. Mas dá uma sensação…’”, brincou a loira.

Estreia do programa ‘Simples Assim’ neste sábado

Foi anunciado no início do mês de setembro, “Simples Assim”, programa que marca o retorno de Angélica ao ar, sua estreia é neste sábado (10) no canal aberto da emissora Globo.

A previsão de estreia do programa estava marcado para abril, porém a atração acabou sendo adiada após o início da pandemia do coronavírus. A apresentadora já estava gravando o programa quando a produção teve que ser interrompida. Após um certo período de incerteza nos bastidores, Simples Assim entrará no ar respeitando os protocolos de segurança.

O programa de Angélica tem como foco “refletir sobre temas universais, dividindo e contando boas histórias de pessoas anônimas e famosas, sempre através de um olhar empático, bem-humorado e sem julgamentos”. Em seu Instagram, Angélica falou sobre seu novo programa e comemorou a volta para TV com seus fãs.