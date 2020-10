A apresentadora Angélica que sempre foi conhecida por seu carisma e simpatia com o público, abriu o seu coração sobre os momentos mais tristes de sua vida.

Nesta segunda-feira (05), o canal da Globo no YouTube compartilhou um vídeo com Angélica, onde ela revelou grandes momentos de sua carreira até aqui, em divulgação a sua volta para as telonas com o programa Simples Assim, que estreia no próximo sábado (10).

Além de compartilhar às boas lembranças, a loira ainda falou sobre um assalto que presenciou quando tinha apenas 4 anos de idade, o momento em que seu pai, Francisco Ksyvicks, acabou sendo ferido gravemente com vários tiros.

Apresentadora tem infância marcada pela depressão

Na sua infância, seu pai foi baleado durante um assalto, ficando hospitalizado em estado grave, o que causou um trauma em Angélica e fez com que desenvolvesse depressão e síndrome do pânico, o que a levou a frequentar sessões de psicoterapia ainda muito jovem.

Com medo de sair de casa, a apresentadora tinha como passatempo imitar as chacretes que via dançando na TV, já desejando ser uma artista. Essa situação traumática acabou lhe dando sua atual carreira artística, segundo a própria Angélica. A famosa contou que participou do seu primeiro programa de TV, com o apresentador Chacrinha, depois que a atração se tornou a sua única distração e diversão após toda a tragédia com ela e a família.

“Quando eu era pequena, com 4, 5 anos de idade, teve um assalto na minha casa e meu pai levou vários tiros. Eu tava na sala, ele quase morreu. Eu fiquei muito traumatizada, não gostava de gente, não gostava de ver ninguém, não queria ninguém. E o único programa que eu gostava de assistir era o Chacrinha, e aí um dia ele convidou na televisão para um concurso da ‘criança mais bonita do Brasil’, e eu participei do concurso. Ganhei a ‘garota mais bonita do Brasil’ aos 4 anos de idade, depois com 5 anos de novo. E ali eu comecei a fazer televisão”, contou em vídeo.

Os comentários sobre o trauma de infância na quase perda de seu pai foi feito pela própria emissora Globo durante a participação de Angélica no programa Domingão do Faustão, onde ela comentou sobre o momento e o classificou como “um mal que trouxe o bem”.

Angélica comenta sobre acidente de avião sofrido pela família

Outro momento marcante destacado pela loira foi o acidente de avião com o marido Luciano Huck, seus três filhos e 2 babás ocorrido em 2015 no Mato Grosso do Sul, considerado por ela um momento em que ‘viu a morte de frente’.

Apesar de alguns leves ferimentos o acidente que teve a atenção da mídia nacional, todos ficaram bem. Em 2016, Angélica já tinha revelado em entrevista para a revista Trip que busca curar o trauma do acidente com a família através da prática de meditação.

Além de falar apenas de tragédias, Angélica também contou sobre o início de seu romance com o apresentador do Caldeirão do Huck, que aconteceu quatro anos antes do namoro, pelos bastidores da emissora Globo, onde eles acabaram ficando em Fernando de Noronha.

“Eu caí nessa conversa. Um dia eu tava no camarim, me arrumando pra gravar e aí falaram assim: ‘Ó, o Luciano Huck tá aí”. Eu pensei: ‘Por quê?’. ‘Ah, ele veio te convidar pro primeiro programa dele’. Falei: ‘Como eu vou falar não, né?’. O cara veio aqui falar ‘vai no meu primeiro programa’. Vou, claro que eu vou”, lembrou sobre sua estreia no programa do Luciano Huck, que aconteceu em 2000.

“Depois ele me convidou pra ir pra Fernando de Noronha. Sempre ali né, gente, dando aquela cercada, né, básica. Aí, vai lá, não rolou na época, tal, só uns beijinhos, uns troço assim. Passou o tempo, a gente foi um fazer filme juntos, e aí aconteceu o que todo mundo já sabe. O cara foi insistente, porque foi muito tempo isso aqui”, contou sobre ao início de namoro com Huck nos bastidores do filme Um Show de Verão, em 2004.