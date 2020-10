Anitta mostrou que não tem papas na língua e fez questão de revelar uma “treta” que teve com um ex no passado. A cantora, dona do hit Me Gusta, viu uma postagem do perfil “Quebrando Tabu” que indagava para os seguidores: “qual a frase mais machista que você já ouviu de um namorado, ex-namorado, pai ou professor?”

A cantora que acompanha o perfil, fez questão de dar uma resposta daquelas com direito a um sincerometrô no grau máximo. Vem saber mais sobre Anitta que ultimamente tem feito várias revelações sobre sua vida sexual.

Anitta Faz Revelação Após Acusação

Anitta colocou a boca no trombone ao relembrar um caso de machismo que sofreu de um ex-namorado. O perfil Quebrando Tabu questionou os seguidores fazendo a seguinte pergunta: “qual a frase mais machista que você já ouviu de um namorado, ex-namorado, pai ou professor?”

A cantora mostrou mais uma vez que não tem papas na língua e contou um caso daqueles de embrulhar o estômago. Anitta disse que um ex-namorado a acusou de fazer sucesso pois transou com todo mundo. Ela então deu a seguinte resposta:

Então…sucesso eu fiz porque eu trabalho, coisa que você, nascido rico, talvez nunca venha a saber o que é… mas dar pra todo mundo é pq eu adoro dar mesmo. Por exemplo, tava eu aqui dando pra este atraso de vida que é você e nem percebi, de tão ocupada que eu tava resolvendo minha carreira.

A cantora ainda revelou que se levantou e seguiu plena. Vale lembrar que Anitta começou a cantar com oito anos de idade na igreja. Aos 17 anos ela passou em um teste na produtora de funk Furacão 2000. Três anos depois ela conseguiu, através de seu talento ela conquistou um contrato com a Warner Music.

Hoje aos 27 anos, Anitta já gravou com grandes nomes da música brasileira como Marília Mendonça, Pabllo Vittar e Wesley Safadão. Ela também já fez diversas parcerias internacionais com Black Eyed Peas, Cadi B e até Madonna.

Anitta Revela Melhor Sexo de Sua Vida Com Um Francês

Anitta entrou no clima sensual de sua música Me Gusta, sucesso que gravou com a participação especial da estrela internacional Cardi B. E disse que gostou de tudo que um certo francês fez com ela durante sua viagem para Europa no meio do ano.

Durante uma entrevista para uma rádio inglesa, Anitta revelou que ficou tão encantada com o boy europeu que resolveu aprender francês para interagir com seu crush. Mas depois que veio embora usou somente outros idiomas para trabalhar e o francês acabou ficando de lado.

Ai, durante a quarentena, eu fiz algumas aulas de francês. E eu peguei um cara francês, que foi o melhor sexo da minha vida, de todos os tempos, e ele me ensinou um pouco mais de francês. Eu podia me comunicar, mas eu não pratiquei mais, esse é o problema. Eu passei duas ou três semanas agora fazendo promocionais em inglês e espanhol, então eu esqueci, mas eu estava indo bem.

Ainda durante entrevista, Anitta também disse que essa sua viagem para Europa ela consolou seu amigo Neymar. Na época o jogador havia acabado de perder uma final de campeonato europeu e os dois resolveram afogar as mágoas com muita bebida e bate-papo.

Quem É Esse Tal Francês

Anitta não citou nomes ao falar do francês que segundo ela fez o melhor sexo do mundo. Mas o portal UOL apurou que trata-se do modelo, Lucas Morin Omulek, que na verdade é franco-brasileiro, já que sua mãe nasceu no Brasil.

Lucas, além de affair europeu de Anitta, é modelo, fotógrafo e artista plástico. Ainda segundo o UOL, aos 13 anos Lucas começou a tatuar com 15 já tinha conhecido mais de 20 países na divulgação de seu trabalho.

Atualmente Lucas também atua como diretor de videoclipes de rappers franceses, e também se naturalizou brasileiro. Haja fôlego para tantas atividades, não é mesmo?