A filha do casal Carla Perez e do cantor Xanddy, fez uma publicação bem sentimental e transbordando amor no Instagram nesta última segunda-feira (12). Ao lado de Red Rum, seu atual namorado, a jovem, que mora nos Estados Unidos junto com sua família, fez uma declaração em duas línguas para ele.

“A melhor participação da minha vida”, escreveu a Camilly Victoria em inglês e em português. Na foto, o casal aparece sentado em um banco em um local externo. Nos comentários da postagem, Red se declarou também para a brasileira: “Meu mundo. Eu amo você, minha rainha”.

Casal banca pais corujas com futuro artístico da filha

Com as inspirações dentro de casa, a filha de Carla Perez e Xanddy seguiu a veia artística dos pais. Recentemente, a artista gravou o seu primeiro projeto autoral como cantora.

Em suas redes sociais, a eterna loira do Tchan contou: “Mais um dia de gravação do primeiro trabalho da filhota e a emoção já toma conta de mim. Fazer parte da realização do sonho de um filho, é algo indescritível. Misto de emoções. Passa um filme na cabeça porque nesses dias envolvida no trabalho dela, vieram fortes lembranças do início da minha carreira e o quanto minha mãe batalhava ao meu lado e sonhava junto comigo“, confessou Carla Perez.

Nos comentários do post, Xanddy deu uma de pai coruja e reagiu: “Filha, seus sonhos são os meus sonhos. Tá ficando tudo incrível e Deus já abençoou esse trabalho que está sendo feito com tanto amor. Voe alto, amor da minha vida. Eu te amo muito. Quero agradecer com muito carinho a toda equipe envolvida, pois ninguém faz nada sozinho”, comentou.

Carla Perez ignora novos rumores de traição em seu relacionamento

Recentemente a ex-dançarina Carla Perez usou seu perfil nas redes sociais, para fazer uma grande desabafo, ignorando as polêmicas e rumores sobre uma possível traição e homossexualidade de seu marido, a loira preferiu declarar todo seu amor e carinho, já que se tratava do aniversário de Xanddy.

“Aniversariante lindo da minha vida, você é meu ponto fraco desde 1999. Escolhi o seu beijo para ser meu eterno namorado”, escreveu em post das redes sociais.

Seus fãs e seguidores ficaram encantados com o textão e Carla Perez continuou: “Que sorte a minha ter você ao meu lado e pensar que tudo isso começou de uma dança. São mais de vinte anos de história e oro a Deus para que possamos continuar a nossa caminhada e juntos”.

“Comemorarmos todos os seus aniversários, viver mais histórias até ficarmos velhinhos juntinhos! Vamos celebrar, pois celebrar a sua vida é um presente para nossa família!”, finalizou a loira.