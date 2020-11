Saudades de Cauã Reymond? Muitos dirão que sim e a notícia para esse público é que o “pai ta on” isso mesmo, o ator usou sua conta do Instagram para publicar uma foto, e como dizem os blogueiros de plantão: “das aquela biscoitada.”

Para quem não entendeu a expressão, “dar biscoito” é quando o artista publica uma foto mais ousada e ganham muito likes nas redes sociais (os biscoitos). Vem saber quais artistas não se seguraram e fizeram questão de dar biscoitos para Cauã Reymond que em breve estará de volta às novelas.

Cauã Reymond “Biscoita” Nas Redes Sociais Só de Sunga

Cauã Reymond está mais on do que nunca, isso mesmo, o pai da Sofia, fruto do seu relacionamento com Grazi Massafera, usou sua conta do Instagram na noite da última quinta-feira, para dar aquela biscoitada.

De surpresa, Cauã Reymond surgiu apenas de sunga e fez a temperatura das redes sociais subir rapidamente. Como legenda o ator escreveu: “Depois do treino”, antes disso, o galã da Globo publicou em seus Stories do Instagram, a foto de uma piscina anunciando que iria dar uma “nadadinha.”

Os fãs de Cauã logicamente não deixaram de comentar a publicação e escreveram: “Um biscoiteiro desses?” disse um seguidor. “O cara na idade que tá, tá melhor q eu em toda a minha vida” observou outro internauta. “Seu gostoso” disparou outra fãs mais assanhada.

Além dos fãs anônimos, Cauã Reymond também chamou a atenção dos fãs famosos como Juliana Paes que fez questão de comentar: “Que isso hein pai?” Já Hugo Gloss fez questão de elogiar o treino que o ator fez: “O peso foi pesado hein!” A atriz Gorete Milagres, o ator Marcelo Serrado e o cantor Mateus Carrilho também passaram pela publicação do ator e deixaram seus likes. Além de todos eles, uma curtida especial chamou a atenção, foi o like da esposa do ator, Mariana Goldfarb.

Cauã de Volta às Novelas

Na tarde de ontem, Cauã Reymond também divulgou em seus Stories uma foto ao lado do ator, Juan Paiva, os dois irão trabalhar juntos na próxima novela das nove da Globo, “Um Lugar ao Sol” que entrará no lugar de Amor de Mãe, ano que vem.

Na trama, escrita por Lícia Manzo, Cauã viverá irmãos gêmeos com personalidades totalmente diferentes e que irá agitar a trama com troca de lugares e muitos amores. Além disso, Reymond irá fazer par romântico com Alinne Moraes, com quem já viveu um romance anos atrás.

Ao jornal Extra, do Grupo Globo, Cauã Reymond falou sobre essa retomada na parceria com Alinne.

Está sendo ótimo reencontrar a Alinne. Tenho muita admiração pelo trabalho dela como atriz e pela linda carreira que ela trilhou. A gente já havia trabalhado juntos em “Tim Maia”, longa dirigido pelo Mauro Lima em 2013. “Um Lugar ao Sol” é uma novela atual, com personagens riquíssimos e um elenco fantástico. Estamos muito animados em retomar as gravações.

Trabalho Durante a Pandemia

Vale lembrar que “Um Lugar Ao Sol” já era para estar em sua reta final, mas devido a pandemia, A Globo suspendeu todas suas produções de novelas, inclusive as que já estavam no ar. Para ocupar o “buraco” que ficou em sua grade, a emissora dos Marinhos colocou no lugar as tramas Fina Estampa e A Força do Querer, empurrando a novela de Cauã Reymond para o final do primeiro semestre de 2021.

Toda essa reviravolta também mexeu muito com a cabeça do galã da Globo, que fez terapia e tomou banhos gelados. Cauã Reymond admite que é uma pessoa ansiosa e ao Jornal Extra contou:

Sim, a terapia também ajuda, mas o que mais tem me auxiliado a manter a tranquilidade é uma rotina de meditação e atividade física. Claro, foi muito importante poder trabalhar de casa e, agora, conseguir voltar a gravar com todas as medidas de segurança.

Durante a pandemia, Cauã também aproveitou o tempo para escrever uma série sobre futebol e virou embaixador de uma campanha para ajudar bares e restaurantes em Petrópolis no Rio de Janeiro, que tiveram uma grande queda de renda devido a pandemia.