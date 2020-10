Claudia Raia usou seu trabalho como modelo para colocar a boca no trombone e protestar contra qualquer repressão feminina. A atriz da Globo foi fotografada pela amiga, a atriz Marcella Rica e usou seu Instagram para fazer o desabafo.

Aos 53 anos, Claudia Raia revelou que está cansada de ver manifestações desrespeitosas contra mulheres que são criticadas diariamente por sua idade, corpo, decisões e resolveu ilustrar o seu protesto através da arte. Vem saber o que a estrela da Globo realizou em seu Instagram.

Claudia Raia Amordaçada

Direta ao assunto, Claudia Raia não mandou recado por ninguém e resolveu ela mesma fazer uma critica em forma de arte para protestar contra todas repressões sofridas pelas mulheres. Questões como idade, maneira de se vestir, estilos de corpo e decisões fizeram parte do ensaio fotográfico realizado pela atriz e também amiga de Claudia, Marcella Rica.

Na imagem, Claudia Raia surge usando um body preto e com as bocas e mão amarradas. A foto ainda potencializa uma das partes do corpo mais marcantes da atriz, as pernas. Na legenda, a atriz disparou.

Como eu me sinto quando dizem que não tenho mais idade pra usar determinada roupa, dizer e fazer determinada coisa ou me comportar do jeito que eu quiser me comportar. Como que eu me sinto quando olho pra essa sociedade que coloca as mulheres em caixas, objetificadas e cristalizadas em padrões, sem respeitar nossos desejos, corpos, manifestos e decisões. Como me sinto quando leio comentários disseminando ódio e ignorância.

Seguidores famosos fizeram questão de curtirem a publicação e também apoiar a atriz em seu discurso. Sabrina Sato por exemplo escreveu: “Mulher livre e inspiradora.” Angélica também fez questão de manifestar seu apoio: “Mulher inspiração.” Paolla Oliveira também passou pela postagem e elogiou: “Maravilhosa.”

Fernanda Gentil também foi uma das personalidades que apoiou a atitude de Claudia Raia:” Tapa na cara” . A atriz Fabiana Karla, que também costuma fazer publicações sobre liberdade feminina disparou: “Por**a, a Raia tá On”. Mateus Solano, Carolina Dieckmann, Iza e Cauã Reymond também deixaram seus likes na publicação.

Claudia Raia Revela Histórias em Programa da Globo

Sucesso na TV Fechada e também nas redes sociais, Que História É Essa, Porchat? estreou ontem na tela da Globo. O programa apresentado por Fábio Porchat traz convidados famosos e anônimos em uma roda de conversa onde relembram histórias hilárias e inimagináveis e divertidas. Para estrar com o pé direito, a direção da Globo escolheu o programa que reuniu histórias de Ney Latorraca, Marcos Veras e Claudia Raia.

Claudia Raia inclusive foi um dos grandes destaques desse programa de estreia. A atriz contou que certa vez visitou uma tribo indígena enquanto rodava um filme. A intenção era pegar uma fórmula de uma mistura que as índias usavam para depilar.

Mas a comunicação ficou complicada entre Claudia Raia e índia que insistia em oferecer cocar e colares típicos e a atriz insistia no preparo depilatório. O clima foi ficando tão tenso que a índia chegou a dar uma porrada na cara de Claudia que caiu desmaiada.

Outra história revelada pela atriz, foi da época em que Claudia Raia namorava um cantor argentino, Gustavito, do grupo Tremendo e que se envolveu em uma aventura para chegar em um quarto de motel com o cantor.

Muito novinha, namorei o Gustavito, argentino, que cantava: ‘Isso é tremendo’. Peguei um táxi para ir em um motel que tinha uma entrada íngreme. [O taxista] Me cobrou bandeira dois para subir. Eu não tinha dinheiro e ele me mandou ir a pé. Fui com um salto enorme [subindo a rampa] para encontrar Gustavito.

Claudia também acabou revelando durante o Que História É Essa Porchat? que no passado teve uma paixão por um galã da Globo. Esse crush era por Tony Ramos, um dos atores mais escalados para protagonizar novelas: “Hoje ele é meu amigo que eu amo, mas era uma pessoa que eu achava incrível.”