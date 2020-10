Uma das maiores estrelas da TV, Claudia Raia foi a convidada do programa de estreia de Fábio Porchat da Globo, Que História É Essa, Porchat? A atriz não economizou causos e contou tudo e mais um pouco de suas aventuras no passado.

Entre as histórias, Claudia Raia lembrou do soco que levou de uma índia ao visitar uma tribo durante as filmagens de um longa. Ela também contou a história do dia que se recusou pagar bandeira 2 para o taxista para entrar no Motel. A estrela da Globo ainda revelou um crush por um galã da Globo no passado.

Claudia Raia Revela Histórias em Programa da Globo

Sucesso na TV Fechada e também nas redes sociais, Que História É Essa, Porchat? estreou ontem na tela da Globo. O programa apresentado por Fábio Porchat traz convidados famosos e anônimos em uma roda de conversa onde relembram histórias hilárias e inimagináveis e divertidas. Para estrar com o pé direito, a direção da Globo escolheu o programa que reuniu histórias de Ney Latorraca, Marcos Veras e Claudia Raia.

Claudia Raia inclusive foi um dos grandes destaques desse programa de estreia. A atriz contou que certa vez visitou uma tribo indígena enquanto rodava um filme. A intenção era pegar uma fórmula de uma mistura que as índias usavam para depilar.

Mas a comunicação ficou complicada entre Claudia Raia e índia que insistia em oferecer cocar e colares típicos e a atriz insistia no preparo depilatório. O clima foi ficando tão tenso que a índia chegou a dar uma porrada na cara de Claudia que caiu desmaiada.

Outra história revelada pela atriz, foi da época em que Claudia Raia namorava um cantor argentino, Gustavito, do grupo Tremendo e que se envolveu em uma aventura para chegar em um quarto de motel com o cantor.

Muito novinha, namorei o Gustavito, argentino, que cantava: ‘Isso é tremendo’. Peguei um táxi para ir em um motel que tinha uma entrada íngreme. [O taxista] Me cobrou bandeira dois para subir. Eu não tinha dinheiro e ele me mandou ir a pé. Fui com um salto enorme [subindo a rampa] para encontrar Gustavito.

Claudia também acabou revelando durante o Que História É Essa Porchat? que no passado teve uma paixão por um galã da Globo. Esse crush era por Tony Ramos, um dos atores mais escalados para protagonizar novelas: “Hoje ele é meu amigo que eu amo, mas era uma pessoa que eu achava incrível.”

Claudia Raia Fora da Globo

Segundo informações da coluna da Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, Claudia Raia negocia com o canal GNT, que também faz parte do Grupo Globo, a apresentação de um programa. Ainda segundo a matéria, a ideia é não parar de atuar, e sim conciliar as duas carreiras.

Eu não pararia de atuar, mas tenho muita facilidade para fazer um programa ao vivo.

O projeto ainda está em análise de ambas as partes. Por enquanto é possível assistir Claudia Raia na reprise de Sassaricando, novela de 1987, em cartaz no Viva. Na trama, Claudia vive a icônica Tancinha, uma feirante com forte dialeto inspirado no “italianês.”

Na época, Claudia Raia era casada com Alexandre Frota. E sobre isso ela também falou à coluna Kogut.

Olha que loucura! Edson era meu irmão em Sassaricando. Na época, eu era casada com Alexandre na vida real. É interessante, hoje, depois de 30 anos, assistir.

Além de Sassaricando, Claudia também pode ser assistida na edição especial de Torre de Babel, onde a atriz dá vida a uma vilã e contracena com seu ex-marido, Edson Celulari.

Vale lembrar que Claudia Raia já está escalada para atuar na próxima novela das seis Além da Ilusão que seria exibida no segundo semestre de 2020. Mas devido a pandemia, a novela foi remanejada para o segundo semestre de 2021. Claudia será a mãe de Larissa Manoela e fará um triangulo amoroso com com Dan Stulbach e Thiago Lacerda. A novela será escrita por Alessandra Poggi.