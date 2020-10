Prestes a retornar para o vídeo em dose dupla, Ellen Rocche disse durante entrevista que suas curvas são naturais e que nunca realizou uma plástica, nem silicone tampouco, lipoescultura ou harmonização facial.

Em breve o público que está com saudades de Ellen Rocche vai poder matar as saudades da atriz com a volta da Escolinha do Professor Raimundo, que gravou episódios inéditos ainda durante a pandemia. E também poderá conferir o trabalho da loira com sua personagem espalhafatosa, Leonora Lammar, com a reprise de Haja Coração, que volta no horário das sete na Globo a partir de segunda-feira. Vem conferir os segredos de beleza de Ellen.

Ellen Rocche Afirma Que Nunca Fez Plásticas

Beleza natural assim como o talento e a força de vontade, somadas as técnicas para ser atriz que adquiriu e conquistou na raça. Essa é Ellen Rocche que ganhou fama no antigo programa Gol Show ao lado de Silvio Santos e pouco a pouco foi conquistando seu espaço no mundo das artes.

E se o estudo para se tornar uma atriz requisitada ela correu atrás, com seu corpo Ellen Rocche foi beneficiada pela natureza na parte física. A atriz disse em entrevista para o Jornal O Globo, na coluna da jornalista, Patricia Kogut, que seu “corpão violão” é natural e que sua cintura é fina desde sempre.

Nunca fiz cirurgia plástica, não tenho silicone, nada. Minha cintura é muito fina, tenho aquele violão mesmo. Acho que gera uma curiosidade o fato de eu não ter feito cirurgia e ter várias curvas.

Ellen Rocche também afirmou que não acredita em um padrão de beleza único e que o mais importante é estar bem consigo mesma. A atriz de A Escolinha do Professor Raimundo, disse que não pensa na forma de seu corpo nem quando está no carnaval.

Acho que o padrão está na cabeça das pessoas. Pode ser clichê, mas a beleza vem de dentro. Se você está feliz, vai querer se cuidar. Não penso que preciso perder peso. Eu treino para ter condicionamento físico e atravessar a Avenida igual a um furacão sem ficar cansada.

E por falar em cansada a atriz recentemente quebrou a mesmice imposta pela quarentena e voltou a rotina de gravações para o programa humorístico da Globo, onde interpreta a charmosa Capitu desde 2015.

Próximos Trabalhos

Durante a quarentena, Ellen Rocche aproveitou para fazer cursos online e também para estudar. Com um corpão de dar inveja ela também contou que chegou a chutar o balde e engordou uns 4kg. Mas depois decidiu correr atras do prejuízo entrou na dieta e também nos exercícios físicos.

Ainda para o Jornal O Globo, Ellen contou que durante o isolamento social ela gravou alguns episódios para a nova temporada da Escolinha do Professor Raimundo. A atriz recebeu em casa um kit com equipamentos de iluminação, gravação e figurino para fazer tudo de casa. E deu certo!

Foi algo que aqueceu tanto meu coração. A “Escolinha” é sempre muito atual e vamos poder retratar este momento de homeschooling durante a pandemia. Me senti realmente tendo aula on-line. E a parte da caracterização ressalta nossa criatividade. Tudo isso só aumentou meu amor pela arte. Achei que gravar distante dos outros não traria aquele frescor. Imaginei que seria mais frio. Pelo contrário: foi incrível.

Além da Escolinha do Professor Raimundo, Ellen Rocche também poderá ser vista em breve na reprise de Haja Coração, que substituirá Totalmente Demais no horário das sete na Globo.

Na trama Ellen Rocche dá vida a Leonora Lammar que na primeira versão de Sassaricando, em 1987, foi vivida pela consagrada atriz Irene Ravache. Sobre assistir a trama sem a preocupação de criticar as cenas, já que a novela está totalmente gravada a atriz fala: “Agora com certeza vou ver. Foi uma novela incrível. Leonora era maravilhosa.”