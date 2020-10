Graciele Lacerda não baixou o nível tampouco entrou na pilha de responder de maneira grosseira as provocações que recebeu nos últimos dias. Ao contrário disso, a noiva de Zezé Di Camargo preferiu mostrar que está bem e plena em Santa Catarina.

Durante a tarde dessa segunda-feira, Graciele Lacerda usou sua conta do Instagram para publicar uma foto que deixou seus seguidores de queixo caído. A musa fitness surgiu com um biquíni arrasador e ainda legendou com uma mensagem daquelas. Vem saber o que rolou.

Graciele Lacerda Surge de Biquíni Arrasador Após Ofensas

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, não desceu do salto para responder as ofensas que recebeu nos últimos dias. Pelo contrário, a musa fitness optou por responder as “recalcadas” que está plena curtindo o litoral sul do Brasil, onde acaba de adquirir um duplex com seu futuro esposo.

Em sua conta do Instagram, Graciele Lacerda surgiu de biquíni verde, com detalhem em neon enquanto tomava uma ducha. Como legenda a noiva de Zezé escreveu:

Com leveza na alma e amor no coração! Assim sigo a vida …..cheia de gratidão!

Fãs fizeram questão de comentar a “indireta” da jornalista nas redes: “Beijinho no ombro para as recalcadas. Vai ter que engolir, Belíssima” escreveu uma seguidora. “Se eu tivesse um corpo assim andava só de biquíni o ano inteiro kkkkk” brincou outra fã. “Isso ai, sempre linda e arrasando!!! As recalcadas que lutem” disparou mais uma internauta.

Ainda em suas redes sociais, Graciele Lacerda que faz jus ao título de musa fitness. A noiva do Zezé mostrou sua rotina chaeia de atividades e boa alimentação. Graci inclusive chegou a publicar a receita de uma crepioca que costuma comer no café da manhã.

Para responder as indiretas e diretas, Graciele também publicou uma imagem da praia com a musica de fundo A Paz, na voz de Gilberto Gil. A jornalista também publicou trecho de um salmo e seguiu com sua rotina normalmente.

Zilu Chama Graciele de Periguete

Uma polêmicas daquelas chamou a atenção dos internautas no último final de semana. Ao que tudo indica, a ex-mulher de Zezé Di Camargo, Zilu Camargo se confundiu ao mandar uma mensagem para a amiga, Geralda Helena, esposa do sertanejo Rick, que faz dupla com Renner. Zilu queria avisar que Zezé e sua noiva, Graciele Lacerda estavam na mesma praia.

Geralda publicou uma foto na em uma praia de Santa Catarina, e Zilu comentou a imagem com a seguinte frase: “Amiga, o Zezé está aí com a piriguete dele.” A imagem foi printada por diversos internautas e o perfil do Instagram, Gossip do Dia, divulgou o registro da tela.

Vale lembrar que recentemente, Graciele Lacerda e Zezé di Camargo divulgaram imagens de um novo duplex comprado com vista para o mar. Depois de uma longa temporada na Fazenda É O Amor, o casal decidiu variar e passar alguns dias na praia. Já Zilu continua em sua casa em Miami, nos Estados Unidos.

Zezé Di Camargo e Suas Relações

Zezé Di Camargo e Zilu foram casados por trinta anos. A união do casal chegou ao fim em 2012 e foi marcada por polêmicas e mágoas. Em 2014, dois anos após a separação, Zezé assumiu o relacionamento com Graciele Lacerda, algumas pessoas próximas de Zilu afirmam que Graci já era a amante de Zezé há muito tempo.

Zezé e Graciele estão noivos e pretendiam selar a união em fevereiro desse ano, mas devido a pandemia os planos do casal foram adiados. Já Zilu Godoi se firmou na carreira de empresária e coach nas redes sociais. Atualmente a mãe dos filhos de Zezé Di Camargo está namorando com o empresário Antonio Casa Grande. Juntos há seis meses o casal mora na Flórida nos Estados Unidos.