Após muito suspense do casal Jessica Biel e Justin Timberlake, foi através do amigo antigo deles, Brian McKnight que veio a confirmação de mais um filho para a família.

Os boatos de uma possível gravidez da atriz surgiram no começo do mês e tem sido destaque nas redes sociais dos fãs do casal.

Por meio de uma entrevista, Brian acabou entregando a nova surpresa da família e avisou o fãs de uma possível volta do cantor, que não lança nada novo desde 2018.

Brian McKnight entrega gravidez do casal Timberlake

Os rumores de que Justin Timberlake e Jessica Biel tiveram um filho durante a quarentena do novo coronavírus foram confirmadas, nesta sexta-feira (31).

O cantor de R&B Brian McKnight, amigo íntimo e antigo de Timberlake, deixou escapar durante uma entrevista para Hollywood Life na divulgação de seu mais novo álbum. Ao ser questionado sobre a demora de Justin Timberlake para lançar um novo disco, ele não pensou antes de falar.

“Ter filhos e família, acho que [Justin] levou algum tempo para se concentrar nessas coisas porque essas coisas são muito importantes”, explicou Brian. “E ele está sendo inspirado! Ele acabou de ter um novo bebê. Acho que vai ser realmente inspirador para ele e ele terá algumas músicas novas baseadas nisso, tenho certeza”.

A lenda R&B lança seu mais novo álbum

A confissão aconteceu quase duas semanas depois de diversos boatos nas redes sociais surgirem em relação ao casal ganhar um bebê no início do mês. Justin Timberlake e Jessica Biel são casados desde 2012 e já são papais de Sillas Randall Timberlake.

Brian trabalhou com Justin Timberlake no início da década, assim como durante seus dias no NSYNC nos anos 90. O cantor de “Anytime” produziu o álbum Celebrity, de NSYNC, em 2001, e o primeiro álbum solo de Justin, “Justified” em 2002. Justin Timberlake apareceu na faixa de Brian, “My Kind of Girl”, de 2001.

Brian lançou seu álbum intitulado “Exodus” em 26 de junho e, como grande parte de sua música mais recente, o disco romântico está cheio de compotas sobre sua esposa, Leilani Mendoza.

“Todas as músicas que eu escrevi desde que eu e minha esposa nos conhecemos em 2012 são sobre ela – Leilani – e nosso relacionamento. Falamos sobre músicas como ‘Back At One’ e ‘Anytime’, e todos os hits que eu tive dos anos 90. Essas músicas não foram baseadas em nada. […] Mas quando conheci o amor da minha vida, quando senti como era ter amor por alguém e dar a alguém, não preciso mais pensar em escrever músicas.”, confessou Brian.

Novas inspirações para as canções de Justin Timberlake?

O famoso Justin Timberlake não lança um álbum desde o “Man of the Woods” de 2018, mas Brian garante aos fãs que novas músicas podem estar a caminho. E tudo graças a sua nova motivação familiar, a chegada do bebê.

"Eu acho que se ele vai fazer música, ele garante que isso seja seguro, e então ele nos trará a sua música. […] E sendo inspirado! Ele acabou de ter um novo bebê. Eu acho que vai ser realmente inspirador para ele e ele terá algumas músicas novas baseadas nisso, tenho certeza.", finalizou na entrevista.