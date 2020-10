Com apenas 19 anos e com mais de 35 milhões de seguidores no Instagram, Larissa Manoela chamou a atenção de seus seguidores para um assunto muito sério: câncer de mama. A atual contratada da Globo alertou os internautas sobre a importância do diagnóstico precoce, autoexame e hábitos saudáveis para combater a segunda causa de câncer que mais atinge mulheres.

Ainda na publicação, Larissa Manoela dividiu com os fãs que essa doença levou embora sua vó materna, e que isso é um alerta redobrado para que sua mãe e ela fiquem atentas sobre qualquer sinal diferente em seu corpo. Vem saber o que mais a eterna Maria Joaquina brasileira disse.

Larissa Manoela Alerta Fãs Sobre Câncer de Mama

Todos os anos, o brasileiros ficam atentos com fachadas de prédios, obras de artes e monumentos públicos que ganham iluminação cor de rosa para incentivar o público a conscientização sobre o câncer de mama. A jovem atriz Larissa Manoela usou suas redes sociais para reforçar ainda mais sobre a importância dos cuidados para prevenir essa doença e também combate-la, já que ela tem altas chances de cura se descoberta no início.

Larissa Manoela ainda fez questão de lembrar que sua avó por parte de mãe faleceu devido a um câncer de mama e que isso fez com que ela e sua mãe ficassem ainda mais atentas com uma vida saudável e os exames em dia. Em sua publicação Lari escreveu:

Vocês sabiam que se uma mulher for fumante e não tiver hábitos saudáveis como prática de atividade física e alimentação sem exageros, aumentam e muito as suas chances de ter câncer de mama? Depois do câncer de pele, o que mais afeta as mulheres no mundo todo é o de mama. Não se pode preveni-la 100%, mas é possível descobrir a doença ainda no comecinho. E quando isso acontece, a possibilidade de cura é bem maior. Gente, é tão simples ter esse diagnóstico precoce, basta ir ao médico de forma regular e preventiva e fazer o autoexame. Mulheres, amem seus corpos.

Larissa Lembra a Morte da Avó

Ainda em sua conta do Instagram, Larissa usou um exemplo dolorido sobre um desfecho triste em sua família por conta do câncer de mama: a morte de sua avó materna.

Hoje, dia 19 de outubro, é o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama. Doença que levou embora a minha avó materna e que já deixou minha mãe, Silvana, com todos os sinais de alerta ligados algumas vezes. Com esse meu histórico familiar e todas as informações que felizmente estão ao nosso alcance, eu nunca deixo de fazer meus exames, de observar as mudanças do meu corpo e de manter (ou pelo menos tentar) um ritmo de vida que me dê qualidade de vida quando eu estiver longe dos 20 e poucos anos.

Larissa, Novinha mais Adulta

Sim! Ela cresceu! Larissa Manoela não é mais aquela menina que deu vida a icônica vilã infantil, Maria Joaquina. Ela também não é mais aquela adolescente que fez toda uma geração infanto-juvenil cantar com suas novelas musicais do SBT. Agora ela se prepara para novos desafios na carreira na Globo e se assusta ao revelar a idade que está chegando.

Em sua conta do Instagram, Larissa Manoela fez uma publicação e disse que não está acreditando que fará vinte (aninhos). “Daqui 4 meses, eu faço 20 anos, mas vocês não estão preparados para essa conversa (nem eu)” escreveu a atriz em seu Blog.

Os fãs também ficaram assustados com a idade da moça, que ainda continua com traços de menina: “Gente, estou passada!” disse uma seguidora. “Larináticos surtam” afirmou outra admiradora. “Não estou pronta”, completou outra internauta.