Lexa viveu momentos de desespero na noite da última segunda-feira, 12 de outubro. Apesar de feriado, a cantora trabalhou por horas na gravação de seu programa no Multishow e ao sair dos estúdios, teve o carro abordado por assaltantes na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Ninguém foi ferido, mas os assaltantes levaram os pertences de todos que estavam no carro, inclusive a bolsa de Lexa, com todos seus documentos. A cantora, depois do susto conseguiu recuperar a senha do seu Instagram e nervosa relatou momentos de tensão na mira dos bandidos. Vem saber o que Lexa disse.

Lexa Sofre Assalto E Relata Momentos de Tensão

A violência não escolhe dia, nem lugar, muito menos quem irá atingir. Na noite da última segunda-feira, 12 Lexa foi a vítima da vez e irá integrar as estatísticas do número de assaltos no Rio de Janeiro. A esposa de MC Guimê teve seus pertences roubados depois de ser abordada por assaltantes assim que concluiu gravações de seu programa.

Apesar de ser um feriado, Lexa estava a todo vapor gravando as edições da atração, TVZ que essa temporada conta com a apresentação da cantora. Após horas de trabalho, a funkeira estava a caminho de casa quando teve seu carro parado por assaltantes na Barra da Tijuca.

Os ladrões não levaram veículo, mas roubaram bolsas, celulares e pertences de Lexa e sua equipe. Na bolsa da cantora além de seus objetos pessoais também estavam todos os seus documentos.

Após O Susto – O Desabafo de Lexa

Depois de todos procedimentos de delegacia com BO e outras burocracias, Lexa conseguiu recuperar a senha de seu Instagram e fez questão de contar o que aconteceu para seus seguidores, ainda muito nervosa e chorando:

Gente eu acabei de ser roubada, mas eu estou bem. Eu só estou nervosa, mas só para vocês saberem se eu sumir um pouco. Vou explicar o que aconteceu, eu fui assaltada, levaram meu celular, eu não lembrava nenhuma das minhas senhas, eu consegui recuperar agora meu Instagram, eu fiquei muito nervosa.

Na manhã dessa terça-feira, Lexa fez mais alguns Stories em seu Instagram dizendo que o pior já tinha passado, mas que é um stress ter que cancelar cartões e ter que tirar todos os documentos novamente, mas mostrou otimismo e disse para seus seguidores que com trabalho irá recuperar tudo novamente.

Campanha com Carlinhos Brown

No último domingo, 11, Lexa surgiu no Fantástico da Globo em uma matéria sobre uma campanha lançada com o intuito de estimular os alunos das redes públicas de não abandonarem os estúdios.

Lexa canta uma música composta por Calinhos Brown que além de compor também faz dueto com a cantora. A dupla ainda gravou um clipe que já está disponível nas plataformas digitais. A letra traz nos versos a seguinte mensagem:

Não desista do seu futuro, não desista da educação / Se não dá para ir para escola, não deixe a escola ficar longe de você / Ligue, clique, se conecte, não desista do seu direito de aprender

Fotos Sensuais

Ontem, antes de todo o ocorrido, Lexa surgiu nas redes sociais muito animada. A cantora chegou a postar fotos com um biquíni colorido e ganhou elogio dos fãs e seguidores.

Depois, a esposa de MC Guime disse que teve uma tarde de gravações muito prazerosa e fez questão de agradecer toda sua produção. A temporada do TVZ do canal Multishow conta com a apresentação de Lexa e convida estrelas da música para conversar e falar sobre videoclipes. A cantora já gravou com Wanessa Camargo, Kelly Key e Ferrugem.