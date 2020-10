Lívia Andrade não faz mais parte do quadro de funcionários do SBT. O anúncio aconteceu na tarde da última quarta-feira, 07, e também inclui outros desligamentos como o de Leão Lobo e Mamma Bruschetta.

Horas antes de sua demissão, Livia Andrade usou sua conta do Instagram e publicou uma foto onde aparece em uma praia paradisíaca. Já em outra postagem, a apresentadora se despediu do ex-patrão, Silvio Santos e da empresa onde trabalhou desde 2004. Vem saber mais sobre essa história.

Lívia Andrade Se Despede de Silvio Santos e Surge em Praia

Parece que a crise financeira causada pela pandemia de coronavírus continua atingindo em cheio o mundo artístico. Depois de vários desligamentos na Globo, chegou a vez do SBT anunciar “um pacote” de demissões de estrelas da casa. Uma delas foi Lívia Andrade considerada uma das pupilas de Silvio Santos.

Na tarde da última quarta-feira, 07, uma matéria publicada no site Notícias da TV, do jornalista Daniel Castro, noticiou que grandes nomes foram desligados do SBT, entre eles, Leão Lobo, Mamma Bruschetta e Lívia Andrade. Todos esses artistas integravam o antigo programa Fofocalizando. Depois da pandemia o programa passou por alterações feitas por Silvio Santos que transformou a atração em Triturando. Nessa “nova fórmula” deixaram o programa alguns dos antigos apresentadores que foram substituídos por Chris Flores, Gabriel Cartolano, Flor e Ana Paula Renault.

Lívia Andrade recebeu o carinho de alguns ex-colegas de casa, inclusive Maisa, que também anunciou sua saída do SBT nos próximos meses. Além de Maisa e Lívia, Roberto Cabrini, Rachel Sheherazade e todo o elenco de Poliana Moça também foram dispensados da emissora de Silvio Santos.

Lívia Surge em Praia

Poucas horas antes do anúncio de desligamento, Lívia Andrade publicou uma foto usando um biquíni rosa junto com uma saída de praia bem sensual a beira-mar. Como legenda a apresentadora escreveu: “Não é água com açúcar que acalma, é água com Sal!”

Após o anúncio de sua saída do SBT a apresentadora fez uma publicação discreta para agradecer a emissora onde ficou por dezesseis anos. Livia Andrade escolheu uma foto ao lado de Silvio Santos em um dos quadros de maior sucesso e um dos preferidos do dono do SBT, o Jogo dos Pontinhos.

Olha lá a fila andando

Quero fazer algo bonito, assim como foi a minha história no SBT ao longo desses anos todos! Depois de algumas conversas, hoje decidimos em comum acordo não renovar o meu contrato. Não preparei nada especial ainda e nem sei se é a minha cara fazer, então vamos ver se posto algo melhor depois. Agora estou livre, leve e solta… OBRIGADA SBT!

Famosos fizeram questão de deixarem mensagens de carinho para a ex-apresentadora do SBT. “Vc é incrível Brilha por onde for, estarei te acompanhando” escreveu Maisa, que também deixou a emissora de Silvio Santos. “Sucesso Sempre” desejou a jornalista Monica Apor.

“Meu profundo amor, respeito e gratidão 🙏🏼 foi um privilégio estar ao seu lado na frente das câmeras 🌸 é um privilégio ser sua amiga atrás das câmeras 💜 obrigada por tudo 🦋 sua jornada tem muito pela frente, voa alto sua linda – escreveu Chris Flores

Carreira no SBT

Ao contrário de Lívia Andrade, Leão Lobo e Mamma Bruschetta, Mara Maravilha foi a única a escapar do facão do SBT, segundo informações, a pedido do próprio Silvio Santos. Ainda segundo nota, Triturando continuará no ar com o mesmo formato sem data para finalizar temporada. Mas segundo executivos do SBT a ideia é voltar com o Fofocalizando, com foco nas fofocas e celebridades, assim que a pandemia passar.

Além do Fofocalizando, no SBT, Livia Andrade participou de novelas como, Carrossel e Corações Feridos. Ela também integrou o elenco da Praça É Nossa quando entrou no canal. Mas seu maior sucesso foi ao lado de Silvio Santos no quadro Jogo dos Pontinhos.