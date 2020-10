Luiza Ambiel, apesar de não estar mais em A Fazenda 12, ainda dando no que falar fora do reality da Record. A ex-banheira do Gugu foi destaque no programa de domingo da emissora, A Hora do Faro e além de dar muita audiência para o canal do bispo ainda rendeu bons momentos de climões entre a atriz e os convidados do programa.

A participação de Luiza Ambiel foi tão impactante que as notícias dos bastidores da gravação já chamavam a atenção antes mesmo do programa ir ao ar. Luiza Ambiel chegou a bater boca com a jornalista Fabíola Gadelha e ainda levou uma reposta atravessada de Sabrina Sato, depois que a apresentadora foi questionada se faz fofoca. Vem saber o que rolou.

Luiza Ambiel Faz Sucesso no Domingo da Record

A Fazenda está rendendo bons frutos para a Record. A décima segunda edição do reality rural vem sendo um sucesso e está incomodando as emissoras vizinhas, SBT e Globo que vem sofrendo para bater a audiência do canal do Bispo. E parte desse sucesso tem nome e sobrenome, Luiza Ambiel.

A ex-banheira do Gugu foi um dos grandes destaques de A Fazenda 12, infelizmente (para algumas pessoas) e felizmente (para outras pessoas) Luiza Ambiel foi a sexta eliminada do reality. A atriz movimentava as intrigas dentro do programa e era famosa por chorar e não deixar os outros peões exporem suas opiniões sobre ela.

Depois de unir forças com Biel, Luiza Ambiel acabou perdendo o controle e expondo mais seu lado “vilã” e chegou a ser culpada por causar mais uma crise nervosa de Raissa, depois de organizar uma “reunião de condomínio.” Com isso Luiza acabou sendo a menos preterida entre Mateus Carrieri e Mc Mirella e acabou deixando A Fazenda 12 na última quinta-feira.

Mas mesmo fora de A Fazenda 12, Luiza Ambiel ainda rendeu bons frutos para a Record TV. Sua participação na Hora do Faro, fez a atração de Rodrigo vencer Globo (Por dois minutos) e SBT (o período 15h13 às 19h47) na disputa pela audiência aos domingos. A ex-banheira do Gugu participou do quadro Segunda Chance e acabou ganhando R$20.

Brigas e Abandono de Palco

A participação de Luiza Ambiel foi gravada na sexta-feira, 23, e foi marcada por discussões. Sabrina Sato, Leo Dias, Victor Sarro e Fabíola Gadelha foram os convidados para entrevistar a “vilã” de A Fazenda.

Mas Luiza, ainda abatida, por sua saída chegou a abandonar o palco do programa depois de não gostar do tom de algumas perguntas. Depois, mais calma, Ambiel retornou e terminou sua participação.

Em certo momento, Sabrina Sato quis saber sobre a motivação de Luiza Ambiel em fazer fofoca dentro de A Fazenda 12, a ex-banheira do Gugu então respondeu: “Você não faz fofoca com suas amigas?” E Sabrina Sato respondeu: “Não, eu não tenho tempo. Eu trabalho”.

Em outro momento, Sabrina fez outra pergunta que gerou climão no palco de Rodrigo Faro:

Você deixou claro para todos nós que estávamos assistindo A Fazenda, que você sabia o gatilho de cada um, a ferida de cada um, e você fazia questão de cutucar essa ferida que cada um tinha. Isso é intencional?

Luiza Ambiel então respondeu: “E a minha ferida, ninguém olha?”

Luiza Censurada Dentro da Sede de A Fazenda

A produção de Rodrigo Faro também teve que correr para impedir um esquema armado entre Luiza Ambiel e Mc Mirella. As amigas de A Fazenda 12 combinaram que quem deixasse a casa mandaria sinais para determinadas perguntas durante A Hora do Faro.

O problema é que tanto a produção de A Fazenda como a produção de Rodrigo tomaram conhecimento dessa combinação e fizeram o quadro de uma maneira com que a imagem de Luiza Ambiel não fosse reproduzida dentro da sede.

Ainda durante A Hora do Faro, Luiza foi surpreendida por um pedido de namoro de Cartolouco que chegou a fazer um versinho para atriz. Os dois chegaram a trocar um selinho no palco.