A cantora Maraísa, da dupla com a irmã Maiara, é bastante ativa em suas redes sociais, sempre compartilhando novidades da vida profissional e também da vida pessoal.

Nesta última terça-feira (20), a cantora usou seu perfil oficial Twitter para fazer alguns post um tanto quanto enigmáticos. Maraísa postou o primeiro tweet logo pena manhã e falou sobre dar chances a quem ‘não tem jeito’.

Maraísa posta possíveis indireta para ex-namorado

O tweet feito pela cantora logo viralizou na web. “Tem gente que nem com 1000 chances dá certo”, escreveu ela. Bastante intrigados, os fãs especularam que pudesse ser uma indireta para o ex da cantora sertaneja, o cantor Fabrício Marques, com quem terminou recentemente.

“Concordo! Tem que ser a pessoa certa! Eu amava você com o Fabrício. Super combinavam!”, opinou uma seguidora. Na sequência, Maraísa comentou sobre falsidade, citando Judas que, segundo a Bíblia, traiu Jesus. “Judas foi falso, mas você, hein?”, disparou a sertaneja.

Vale lembrar que, o relacionamento de ambos se iniciou em março de 2020, porém durou até junho desse mesmo ano. Um mês depois, os artistas voltaram a namorar e agora voltaram a se separar.

Seguidores aproveitam post para ‘cantar’ a sertaneja

Muitos fãs e seguidores gente apontaram as frases como indiretas a seu ex-namorado, Fabricio Marques, porém, muitos ainda acreditaram que fosse um possível novo hit da dupla sertaneja Maiara e Maraísa.

Entretanto, o que mais chamou a atenção no tweet foi a enxurrada de fãs “pedindo uma chance” com a cantora. “Escolheu o Fabricio errado, vem com o pai aqui”, escreveu um seguidor. “Uma chance e eu faço dar certo”, afirmou outra seguidora. “Investe em mim!”, declarou um terceiro.

A vida amorosa da cantora vem se mostrando bastante agitada, em janeiro de 2020 ela já havia rompido outro relacionamento de curto tempo, com o empresário Luiz Souza Lima após um curto período.

Maraísa também se relacionou com o humorista João Quirino e com o empresário Wendell Vieira, de quem chegou a ser noiva, em uma relação com idas e vindas.