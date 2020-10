O cantor sertanejo Michel Teló e a sua esposa, a atriz Thais Fersoza protagonizaram um momento um tanto quanto divertido e curioso nas redes sociais.

Conhecidos por seu relacionamento discreto, toda a ‘confusão’ começou porque a atriz gravou um diálogo com o marido aparentemente cotidiano. No vídeo o cantor Michel Teló aparece cantando para a esposa um clássico da música brasileira, Cotidiano de Chico Buarque. Atrapalhado, ele acabou errando a letra.

Thais Fersoza se envergonha com brincadeira de sertanejo

Vale relembrar que Michel Teló conheceu a atriz Thais Fersoza em um camarote no Carnaval do Rio de Janeiro, contudo somente no fim do ano de 2012, eles assumiram o namoro. Em outubro de 2014, em uma cerimônia íntima para amigos e familiares ambos se casaram.

“No caso eu vou estar ensinando a letra para ele, tá gente… Porque assim eu não ia virar a cadeira para ele não… Mentira, para o meu marido eu viro cadeira, eu viro de cabeça para baixo…”, declarou Thais Fersoza apaixonada.

De forma divertida, o sertanejo emendou uma brincadeira bem íntima com a esposa. “Como que era o nome daquele negócio lá? Era o Canguru perneta“, brincou.

Visivelmente constrangida, a atriz interrompeu a gravação em sua série de stories no Instagram. “Ai gente, esquece… Depois eu volto a falar. Porque não fez o menor sentido ele ter falado isso, porque não tem nada a ver”, disse ela mostrando timidez.

Michel Teló tem look especial escolhido para estreia de The Voice Brasil

A quase cinco anos virando a cadeira do programa substituindo o também cantor sertanejo Daniel, Michel Teló revelou ter escolhido um look pra lá de especial para o primeiro episódio da 9ª temporada do The Voice Brasil.

O cantor contou com a ajuda dos filhos para escolher o look das Audições às Cegas. Melinda, de 4 anos, e Teodoro, de 3, são os responsáveis pelo visual do sertanejo, usando um look despojado com blazer azul, blusa de tachinhas e calça jeans. Sobre a escolha feita, o artista explicou em entrevista ao portal Gshow.

“Estava em dúvida entre duas roupas: uma jaqueta, que tinha gostado muito, e o terno. Antes de vir gravar, perguntei para Melina e Teodoro qual eles mais gostavam, aí perdi a dúvida na hora, né? (risos) Eles escolheram, eles que mandam.”