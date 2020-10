Na manhã desta terça-feira (27), o galã Reynaldo Gianecchini encantou os internautas ao exibir a nova mudança que deu em seu visual. O ator desistiu de usar o cabelo naturalmente grisalho e os tingiu de castanho. A transformação no visual foi feita de modo caseiro, em casa mesmo.

O ator está atualmente no ar com a reprise da novela Laços de Família (2000), no ar pelo Vale A Pena Ver de Novo, na Globo, Gianecchini afirmou que tem memórias marcantes dos bastidores da trama de Manoel Carlos.

“‘Cabelim’ novo (mas a cara de quarentena permanece). Agradecimento à minha equipe caseira: mãe no corte e irmã na coloração”, escreveu o ator na legenda do Instagram.

“Tenho sensações perfeitas dos bastidores, das externas que eram feitas em uma casa no Joá… Lembro a primeira vez que encontrei a Marieta e tive que externar o quanto eu a admirava – e continuo admirando até hoje. Tive a sorte de poder voltar a trabalhar com ela novamente em Verdades Secretas (2015) e, felizmente, já estar um pouco mais amadurecido, menos cru, na profissão.”, revelou.

Ao mudar o corte e a cor de seu cabelo, Reynaldo Gianecchini revelou que contou com a ajuda da mãe e da irmã para realizar a transformação. Seus seguidores não pouparam esforços e elogios nos comentários da publicação. ”Cada dia mais lindo! Adoro!”, confessou uma seguidora. ”Ta gatíssimo como sempre!”, disse outra.

Ator declara ‘conseguir’ assistir sua estreia na TV apenas nos dias de hoje

Recentemente Reynaldo Gianecchini revelou em uma live com o apresentador Marcos Mion no Instagram, que tem acompanhado a reprise da novela Laços de Família em Vale A Pena Ver de Novo. O ator contou que atualmente consegue assistir sua estreia na TV.

“É um personagem muito legal… Inclusive, eu estou assistindo agora. Ele é fofo. Pela primeira vez, eu estou assistindo ele sem aquele chicotinho atrás e sem tanto julgamento, porque já passou e eu estou achando ele muito legal. E, eu sempre achei que queria refazê-lo depois de 20 anos com mais experiência, porque eu acho que ia fazer muito melhor”, declarou ele.

“Mas, tem um lado meu que acha que está legal assim do jeito que está também. Despreparado, sem armação nenhuma, sem vício nenhum de ator. Ele estava muito frágil, muito sensível, como eu estava também na época fazendo. Acho que a beleza vem um pouco daí , sem julgamento”, finalizou.