Sabrina Sato fez a temperatura das redes sociais esquentar após publicar uma foto daquelas ao lado de seu noivo, Duda Nagle. Com roupas de banho, o casal surgiu aos beijos em um cenário paradisíaco e arrancou suspiro dos fãs.

A contratada da Record TV está passando uns dias na praia ao lado do maridão, mas também levou Zoe e sua mãe e Kika. Nessa sexta-feira, Sabrina Sato estreia seu novo programa e trará um jogo de “pegação” com bastante confusão. Vem saber mais sobre a japa mais famosa do Brasil.

Sabrina Sato Arranca Suspiros dos Seguidores

Simpática como sempre e com um corpão de dar inveja, Sabrina Sato chamou a atenção de seus seguidores ao publicar uma foto para lá de romântica ao lado do noivo, Duda Nagle.

O casal está passando uns dias na praia e resolveu compartilhar uma foto que retrata bem a chama da paixão entre os dois. Sabrina Sato surge com um biquíni preto bem cavado, já Duda Nagle aparece usando uma sunga, também da cor preta. Os dois trocam um selinho bem apaixonado que realçou ainda mais a combinação dos trajes de banho dando aquela pitada especial de sensualidade.

Os fãs logicamente, fizeram questão de elogiarem a publicação: “Que Casal!” escreveu Fernanda Gentil. “Afff” expressou Sandy com um emoji apaixonado. Ticiane Pinheiro também usou emojis de coração para celebrar o amor dos amigos. Dani Bananinha comentou: “Casalzão!!”

E Sabrina Sato aproveitou bem a luz natural da praia e o cenário paradisíaco para tirar várias fotos. Duda Nagle, que tem compromisso com Sabrina desde 2016, escreveu:

Muito bom aproveitar a natureza com você meu amor.

Nessa sexta-feira, 30, Sabrina estreia na Record TV o reality, Game dos Clones. O programa irá “exibir um cardápio de crushs” bem parecidos fisicamente, mas diferentes no comportamento, pensamento e xaveco. O reality já está disponível na Prime TV, o sistema de streaming da Amazon, e ao que tudo indica, deverá ganhar uma segunda temporada no próximo ano.

Já Duda Nagle está longe da TV desde 2019 quando fez uma participação na novela A Dona do Pedaço. Atualmente ele poder ser visto na reprise da novela, Cúmplice de um Resgate, que está em suas últimas semanas no SBT. Ele também integra o elenco da série Rio Heroes, da Fox TV.

Luiza Ambiel Leva Resposta Atravessada de Sabrina

A participação de Luiza Ambiel no Programa do Faro no último domingo foi marcada por discussões. Sabrina Sato, Leo Dias, Victor Sarro e Fabíola Gadelha foram os convidados para entrevistar a “vilã” de A Fazenda.

Mas Luiza, ainda abatida, por sua saída chegou a abandonar o palco do programa depois de não gostar do tom de algumas perguntas. Depois, mais calma, Ambiel retornou e terminou sua participação.

Em certo momento, Sabrina Sato quis saber sobre a motivação de Luiza Ambiel em fazer fofoca dentro de A Fazenda 12, a ex-banheira do Gugu então respondeu: “Você não faz fofoca com suas amigas?” E Sabrina Sato respondeu: “Não, eu não tenho tempo. Eu trabalho”.

Em outro momento, Sabrina fez outra pergunta que gerou climão no palco de Rodrigo Faro:

Você deixou claro para todos nós que estávamos assistindo A Fazenda, que você sabia o gatilho de cada um, a ferida de cada um, e você fazia questão de cutucar essa ferida que cada um tinha. Isso é intencional?

Luiza Ambiel então respondeu: “E a minha ferida, ninguém olha?”

Vale lembrar que Sabrina Sato participou sexta-feira passada da festa de A Fazenda 12. A Japa foi a dj por alguns minutos e preparou uma seleção de músicas para agitar o evento dos confinados. Sabrina fez questão de dizer para os peões que ela sabe muito bem o que é ficar presa em uma casa por meses. Ela participou do Big Borther Brasil 3, em 2003.