A apresentadora Sabrina Sato encantou seus seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos em que surge em um look de microvestido deslumbrante sob uma luz negra que a fez brilhar mesmo no escuro.

A apresentadora conhecida, além de seus programas de entretenimento, por ser muito ligada ao mundo da moda e sempre estar presente em eventos e desfiles, usando looks poderosos e cada vez mais lindo do que o outro.

Apresentadora viraliza com fotos em neon

Sabrina Sato já declarou ser uma amante da moda e adorar tudo o que envolve o mesmo, sempre marcando seus fãs com look babadeiros em suas redes sociais, e nesta última sexta-feira (09) não foi diferente. A apresentadora chamou a atenção de todos ao exibir um look todo trabalhado no neon.

“Por que a gente brilha até no escuro“, escreveu ela na legenda. Em poucos segundos, a musa recebeu uma onde de elogios e comentários dos seus fãs e seguidores.

“Essa é um furacão“, declarou uma pessoa. “Que mulherão“, exaltou outra. “A estrela nunca apaga, more“, ressaltou mais um. “Você é simplesmente incrível“, disse um fã em inglês.

Sabrina Sato arranca elogios de famosas com foto ousada

Recentemente, Sabrina Sato chamou a atenção dos seus seguidores ao publicar uma foto ousada, na qual aparece só de calcinha e com o cabelo pintado de verde. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora explicou que a foto foi feito durante uma sessão de fotos para a campanha da coleção de roupas que leva seu próprio nome.

“Como eu quero dar um Spoiler da minha Coleção #sabrinasato para @carlotacostaoficial e não posso ainda mostrar os looks, decidi postar uma das belezas do meu amigo @henriquem85 para essa nova campanha”, declarou a apresentadora na legenda da publicação.

Nos comentários, muitos seguidores famosos e anônimos não economizaram nos elogios para ela. “Oi, perfeição, tudo bem?”, brincou a cantora Lexa. “Musa“, elogiou a filha da apresentadora Xuxa, Sasha Meneghel. “Aff“, declarou a influenciadora Laryssa Bottino, junto a um emoji de rosto apaixonado.