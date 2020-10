A ex-dançarina do É o Tchan, Sheilla Mello deixou seus fãs babando com publicações feitas nesta última quarta-feira (21). A loira usou suas redes sociais para postar uma foto sensual ao lado de seu namorado, João Souza, mais conhecido como João Feijão.

Em seu Instagram, ela compartilhou um clique de um ensaio que os dois realizaram juntos, ostentando sua ótima forma e paixão pelo namorado. Na foto, os dois aparecem trocando carícias um tanto quanto ousadas.

Casal deixa fãs babando em rede social

No que parece ser uma sala de casa, a dançarina apareceu super produzida, mas usando apenas uma toalha em seu corpo. Já o tenista João surgiu sem camisa e com um shorts preto bem a vontade.

“As vezes tudo se encaixa, o mundo entra numa sincronia e você se sente totalmente viva!”, declarou Sheila Mello na legenda da publicação. “Lucas Henrique obrigada por registrar esse denguinho!”, finalizou a legenda citando o fotógrafo.

A publicação arrancou elogio dos fãs e seguidores do casal nos comentários. “Lindos. Felicidades ao casal”, desejou um dos seguidores. “Você está tão radiante e feliz”, comentou outra. “Muita beleza em uma só foto”, afirmou uma terceira internauta.

Sheila Mello e Xuxa gravam comercial juntos

Vale lembrar que Sheila Mello assumiu o relacionamento com João no carnaval deste ano. A dançarina estava separada do ex-marido Fernando Scherer, o Xuxa, desde 2018. Os dois têm uma filha de 7 anos.

O tenista também compartilhou uma foto ao lado da namorada no último mês. “Enquanto a namorada trabalha eu parei para fazer o tal do “Carão“ com ela! Com você na foto não tem como dizer que não foi uma foto perfeita meu amor! Te amo minha Loira”, escreveu.

Recentemente Sheila Mello e Fernando Scherer, o Xuxa, continuam mantendo uma amizade entre os dois, firme e forte, como haviam dito no término mesmo após quase uma década casados.

Prova disso foi o vídeo que os dois gravaram para a propaganda do banco Santander, que vem investindo forte em comerciais e famosos. Depois de Ana Paula Arósio, chegou a vez do antigo casal representar a empresa.