A adolescente Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, afirmou que a mãe a fez passar a maior vergonha de sua vida durante a festa de aniversário de 18 anos de idade. As duas responderam uma série de perguntas dos fãs no Instagram.

Vale lembrar que Suzanna é filha de Kelly e do cantor Latino. Os dois começaram um envolvimento após uma colaboração entre os dois, e a partir dali, passaram a namorar poucos dias depois, sendo que, após dois anos namorando, em 1999, foram morar juntos, quando a cantora tinha apenas 16 anos.

Na época Kelly retornou para a casa dos pais para ser auxiliada por sua mãe nas primeiras semanas após o parto, declarando que seu relacionamento foi esfriando após o nascimento da filha e logo após, foi anunciado o fim.

Suzanna Freitas brinca com protagonista de mãe em seu aniversário

Em uma série de stories gravados em seu perfil oficial do Instagram, Suzanna Freitas comentou de forma divertida: “No meu aniversário de 18 anos (no ano passado), a minha mãe achou que era ela quem estava fazendo aniversário. Ela pediu champanhe para estourar. Me fez passar vergonha“, contou Suzanna.

Tentando se defender, a cantora brincou dizendo que a filha é como se fosse ela mesma. “Essas meninas não sabem que, quando a gente tem filho, é como se fossem nós mesmas”, rebateu Kelly Key.

A filha voltou a confirmar que a mãe achou que a festa era para as duas. “Ela não só achou que a festa era dela como organizou até o tema”, respondeu a jovem em seguida.

Latino deve mais de R$400 mil de pensão

O cantor Latino, pai de Suzanna Freitas, esperava receber mais de R$ 5 milhões de um processo vencido contra o portal Rede TV!, mas pode não ficar com toda a quantia. O cantor é alvo de três processos, sendo dois por atrasos de pagamento de pensões alimentícias. Um deles envolve um menino no Rio de Janeiro.

A outra ação é de Minas Gerais, cujo processo foi representado pela mãe de uma menina. Somados juntos, o débito desses processos é de mais de R$ 400 mil. Latino tem 10 filhos de 10 mães diferentes. O portal UOL entrou em contato com os advogados das duas ações por pensão alimentícia, mas os defensores informaram que não dariam esclarecimentos porque os processos correm em segredo de Justiça.