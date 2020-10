O apresentador Tiago Leifert e sua esposa Daiana Garbin anunciara nesta quarta-feira (28) o nascimento da primeira filha do casal.

A pequena Lua nasceu nesta manhã de quarta. Tiago anunciou a chegada da menina com uma postagem bem especial em suas redes sociais.

Tiago Leifert anuncia o nascimento de sua primeira filha

Em vídeo gravado ao lado de sua companheira, o apresentador avisou: “Lua nasceu! Obrigado pelo carinho! Mamãe e Lua estão ótimas!”, escreveu.

Fãs e amigos do casal deixaram uma onda de mensagens de carinho para Tiago Leifert nos comentários da publicação no Instagram. “Muita saúde e felicidades!”, predominou nos comentários.

No mês de outubro, a esposa do apresentador emocionou os internautas com uma reflexão bastante sincera sobre a primeira gestação. “Chegamos aos 9 meses. Completaremos 40 semanas dia 28, mas Lua pode chegar a qualquer momento. Ficar grávida é uma experiência fascinante. Sentir um bebê crescendo dentro de você é uma sensação que eu consigo definir como uma mistura de amor, alegria, força, coragem, medo e insegurança“, começou dizendo.

Famosos parabenizam a chegada do bebê

A apresentadora Ana Furtado emocionou os internautas nas redes sociais nesta quarta-feira (28) com uma mensagem especial para Tiago Leifert e a esposa, Daiana Garbin.

A loira foi uma das primeiras famosas a ir para as redes sociais logo que soube da chegada da pequena Lua, e parabenizar o casal pela notícia boa:

“Titi e Daiana! Parabéns! Quanta alegria! Bem-vinda, Lua! Que a sua chegada seja cheia de amor e esperança pra todos nós. Felicidades pra essa família que eu adoro tanto!”, narrou. A publicação feita pela esposa de Boninho derreteu os internautas, que também deixaram suas mensagens de carinho: “Felicidades! Saúde e alegria para a princesa!”, resumiram.