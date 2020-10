A influencer Virginia Fonseca deixou seus seguidores e fãs babando neste último domingo (25) com mais uma sequência de publicações especial de sua primeira gestação.

Desta vez, a namorada de Zé Felipe ostentou seu porte físico malhado em um registro de biquíni e acabou causando estranheza entre seus fãs.

Casal revela possíveis nomes para o herdeiro

Nos comentários da publicação feita em suas redes sociais, o assunto mais comentado foi justamente a sua tímida barriga de grávida da loira: “Cadê a barriguinha?”, foi a frase mais comentada pelo seus seguidores.

O cantor Zé Felipe e sua noiva, Virginia Fonseca estão se mostrando completamente feliz com a notícia da gravidez e estão compartilhando todos os detalhes em suas redes sociais com seus seguidores e fãs.

Neste domingo (25), o casal compartilhou os possíveis nomes do herdeiro em seu Instagram, que ainda não teve o sexo revelado para o público.

Virginia Fonseca e Zé Felipe desmentem rumores de Mallu Ohanna

Recentemente o casal se envolveu na polêmica da separação entre Gusttavo Lima e Andressa Suita, Zé Felipe e Virginia foram acusados pela influencer Mallu Ohanna de estarem presentes quando ocorreu a suposta traição por parte do cantor sertanejo.

O filho de Leonardo não se calou perante a polêmica e em suas redes sociais desabafou sobre o caso, além de mandar uma indireta para ex-esposa do jogador Dudu: “O que leva a pessoa mentir? Só para ganhar fama af, vai to*****, como tem gente baixa”, disparou o cantor.

Sua noiva, Virginia Fonseca também se pronunciou sobre a notícia e compartilhou uma série de stories em seu Instagram onde mostra várias partes de uma conversa com Mallu Ohanna. Onde afirmava que tudo era mentira e que não queria ser envolvida nessa situação, uma vez que Zé Felipe é amigo do de ambos do casal.

“Mallu, você está doida? Que é isso? Falar que ficou com Gusttavo na casa do Leo, que eu e Zé estávamos lá. Isso nunca existiu, você pegou pesado.” desabafou Virginia, que ainda complementou dizendo que Mallu estaria no sítio com outro rapaz.