Foi anunciado pela Coluna do jornalista Leo Dias, que o casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe está grávido. Segundo informações, tudo teria começado com uma zoeira dos dois no início de agosto, quando a influencer postou um vídeo mostrando para o sertanejo um exame de farmácia com resultado positivo para gravidez.

Na ocasião citada, Virgínia riscou o traço do teste e colocou uma + para parecer que realmente estava esperando um filho de Zé Felipe, o que foi desmentido pelo casal logo depois da notícia viralizar. Porém parece que desta vez o casal não está brincando.

Virgínia Fonseca estaria grávida de Zé Felipe

A brincadeira feita no início de agostos evoluiu e em um novo teste de farmácia foi feito recentemente, o resultado mais uma vez foi positivo. Logo depois, Virgínia Fonseca ainda fez um exame de sangue que também confirmou a gravidez.

O casal iria anunciar a novidade no dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, mas A Coluna do jornalista Leo Dias acabou sabendo antes e, segundo eles, a influencer fez a confirmação definitiva da informação para os mesmos.

O relacionamento entre Zé Felipe e Virgínia é bem recente. Com menos de um mês de namoro, os dois já estavam morando juntos.

Casal planejava oficializar união após pandemia

Mesmo com o pouco tempo de relacionamento, o casal vem se mostrando completamente apaixonado e feliz nas redes sociais, Zé Felipe e Virgínia Fonseca recentemente gravaram um vídeo com detalhes da mansão que alugaram em Goiânia, o casal vêm passando todo o período do isolamento social juntos.

Os dois, que já estão morando juntos e curtindo uma verdadeira vida pré-casamento, anunciaram o desejo de oficializar a união logo após o fim da pandemia, agora provavelmente com uma família completa.