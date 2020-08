Um novo filme da série “Pânico” está sendo desenvolvido e para a surpresa dos fãs saudosista Courteney Cox está de volta no quinto filme do sucesso dos anos 90.

A atriz retornará em Pânico 5 com a personagem Gale Weathers, uma das mais queridas pelos fãs do filme que resgatou o conceito clássico de terror.

Além de Courteney, está de volta Pânico o ator David Arquette, como o policial Dewey Riley. Quem confirmou essas informações foi a própria produtora Radio Silence, ao site “deadline”.

Pânico 4 tem quase 10 anos

O quinto filme da cinessérie foi confirmado em 2019 e deve ser lançado apenas em 2021, 10 anos após seu antecessor. O filme que é um clássico de terror dos anos 90, é um dos poucos com a franquia continuada ainda nos dias atuais.

O quarto filme da série, lançado em 2011 arrecadou 90 milhões de dólares, mais que o dobro que o seu custo de produção, mas a recepção na crítica não foi tão boa.

Os críticos comentaram que o filme reproduzia muitos clichês e que não passava de uma obra mediana. Sua pontuação no Metacritic, site que pondera as resenhas em veículos relevantes, foi 52 de 100.

“Não podemos imaginar o Pânico sem a icônica Gale Weathers e estamos incrivelmente emocionados por ter a oportunidade de trabalhar com Courteney. Nós somos fãs absolutos do trabalho dela e estamos muito empolgados em se juntar a ela no próximo capítulo da saga”, declarou a produtora Radio Silence ao site “Deadline”.

A atriz também se manifestou através de um vídeo em seu Instagram. Na postagem, Courteney postou um vídeo enigmático com a tradicional máscara do filme e a massagem “mal posso esperar para ver esse rosto de novo”.

O sucesso da série de filmes

O primeiro filme “Pânico” foi lançado em 1996 e desde então os quatro filmes já lançados da série renderam uma arrecadação de 600 milhões de dólares.

O enredo da trama inicial trata de um serial killer, viciado em filmes de terror clássicos, que assombra uma cidade do interior. No filme ele liga para pessoas e faz perguntas sobre filmes de terror. Se a pessoa errar a resposta, ele invade sua casa e comete o homicídio a facadas.

O segundo filme da série foi lançado em 12 de dezembro de 1997, menos de um ano após o primeiro. O terceiro estreou em 2001, Pânico 4 em 2011 e a previsão de lançamento de Pânico 5 é 2021.