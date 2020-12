A morte da atriz Nicette Bruno deixou o público muito abalado. A atriz que estava com 87 anos, exibia uma vitalidade contagiante com suas reflexões e impressões sobre a vida. Muito estudiosa sobre filosofia e espiritualidade, Nicette deixou diversos vídeos falando sobre seus pensamentos em relação a morte em diversas entrevistas para programas de TV.

Mas um vídeo em especial foi compartilhado por sua filha, Beth Goulart, em que Nicette Bruno responde uma indagação de Beth sobre o “sentido da vida.” Vem saber mais sobre essa pérola que deixará saudade na nossa teledramaturgia brasileira.

Beth Goulart Compartilha Vídeo Onde Nicette Bruno Fala Sobre “O Sentido da Vida”

A atriz Nicette Bruno faleceu no último domingo em decorrência de complicações do novo coronavírus. A atriz de 87 anos estava internada desde 29 de novembro. A filha de Nicette, a também atriz, Beth Goulart, compartilhou nas redes sociais um vídeo, aparentemente recente, onde sua mãe responde “o sentido da vida.”

No vídeo, a contratada da Record, Beth Goulart, questiona a mãe com a seguinte pergunta: “mãe, qual o sentido da vida?”. Nicette Bruno responde de maneira simples: “Amar.”

É isso aí! Ame cada vez mais, cada vez melhor. Dê sentido à sua vida, colocando amor, amor em tudo o que você fizer! Amor para você, amor pras pessoas que você gosta e que estão à sua volta, amor à natureza, amor a Deus… Não é, mãe? Amar é tão importante – completou Beth Goulart.

Uma chuva de famosos comentou a publicação emocionante. Entre eles, as atrizes, Giovanna Antonelli, Giovanna Antonelli, Isabel Fillardis, Renata Sorrah, Rosamaria Murtinho, Glória Pires e Nathalia Dill. Os atores Renato Góes, Antonio Calloni e Marcelo Serrado também comentaram a publicação.

Carreira de Nicette

Nicette Bruno iniciou sua carreira em 1945 na peça Romeu e Julieta. Em 1952 conheceu o ator Paulo Goulart, durante a peça Senhorita Minha Mãe, de Louis Verneuil. A paixão foi a primeira vista e os dois acabara casando na igreja e realizando a festa do matrimonio Teatro Íntimo Nicette Bruno.

O casal teve três filhos, Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho, todos herdaram os talentos dos pais e seguiram na vida artística. Em 20114, Nicette Bruno ficou viúva depois que Paulo Goulart faleceu em decorrência de um câncer.

Selva de Pedra, Rainha da Sucata, Mulheres de Areia, A Vida da Gente, Joia Rara e I Love Paraisópolis foram apenas algumas novelas que a atriz participou na Globo.

No início de 2019, Nicette Bruno realizou uma participação muito especial nos últimos capítulos do remake de Éramos Seis. A atriz interpretou a primeira Lola na versão exibida na TV Tupi. Na versão da Globo, Nicette interpretou Madre Joana, contracenando com Irene Ravache que também fez o papel de Lola no SBT e Gloria Pires, a protagonista da versão mais recente.

No teatro, Nicette sempre foi ativa e estava com peça em cartaz até o início de 2020, “Quarta-feira Sem Falta Lá em Casa.”

Nicette Recebe Linda Homenagem de Tony Ramos

Nicette Bruno não resistiu as complicações do novo coronavírus, a atriz faleceu na manhã do último domingo aos 87 anos. Nicette foi internada no último dia 26 de novembro, segundo a filha da atriz, Beth Goulart, sua mãe foi contaminada após receber uma visita de um parente que estava assintomático.

Milhares de fãs, famosos e anônimos, prestaram lindas homenagens para a atriz que dedicou anos de sua vida ao teatro, televisão e cinema. Entre esses trabalhos, um dos parceiros que Nicette Bruno conheceu logo que estreou na TV foi Tony Ramos. Os dois tiveram o primeiro contato ainda através do teatro e depois trabalharam juntos na extinta TV Tupi.

Tony Ramos fez questão de dar várias declarações ressaltando a importância de Nicette Bruno e também do saudoso Paulo Goulart para o mundo das artes. Tony esteve nessa manhã no programa Encontro com Fátima, que está sendo apresentado por Patrícia Poeta durante licença médica da apresentadora. Na atração, Tony chegou a se emocionar diversas vezes e não segurou as lágrimas.