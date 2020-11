A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Capítulo 40

Sinopse do capítulo de hoje: Heleninha encontra no caderno de Yuri a foto de Rubinho colada junto a um cartaz de procurado. Ivana reclama de seu corpo para Simone. Ritinha critica Joyce. Zeca se recusa a ver o filho de Ritinha. Bibi estranha o comportamento de Yuri e comenta com Rubinho.

Ruy e Cibele se enfrentam. Heleninha sugere que Leila esqueça o antigo namoro entre Caio e Bibi. Rubinho é preso. Rubinho é interrogado na delegacia. Heleninha pede para Junqueira ajudar o marido de Bibi e ele avisa a Dantas. Rubinho vê Jeiza na delegacia. Caio pede para Dantas não mencionar seu nome no caso de Rubinho.

Heleninha conversa com Yuri sobre Rubinho no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Bibi (Juliana Paes) afirma a Aurora que a culpada pela prisão do marido é Jeiza. Rubinho nega a Dantas (Edson Celulari) que tenha cometido qualquer crime. Zeca (Marco Pigossi) pega com Cândida (Gisele Fróes) os documentos de Jeiza (Paolla Oliveira) para dar entrada nos papéis do casamento.

Heleninha (Totia Meirelles) conversa com Yuri (Adriano Alves) e conclui que Rubinho é culpado. Aurora (Elizângela) comenta com Bibi suas suspeitas contra Rubinho (Emilio Dantas). Edinalva (Zezé Polessa) avisa a Ritinha (Isis Valverde) que Zeca entrou com o pedido de divórcio e ela fica apreensiva.