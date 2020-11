A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Sinopse do capítulo de hoje: Bibi decide se aconselhar com Eugênio. Silvana convence Yuri a conversar com ela. Cândida teme pela segurança de Jeiza. Zeca e Jeiza não conseguem se entender. Bibi vai ao batalhão onde Jeiza trabalha. Edinalva garante a Ritinha que resolverá o seu problema. Abel não se conforma com o fim do noivado de Zeca. Jeiza treina com Alan.

Eugênio pensa em abandonar o caso de Rubinho. Eugênio discute com Joyce e fica abalado. Rubinho é ameaçado em sua cela. Eugênio comunica a Bibi que não irá mais defender Rubinho e decide procurar Irene. Eugênio e Irene se beijam. Eugênio se arrepende de beijar Irene. Zeca avisa a Edinalva que processará Ritinha. Abel conta para Jeiza os planos de Zeca e a policial decide ir atrás do ex-noivo.

Nonato desconfia das atitudes de Silvana no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Jeiza (Paolla Oliveira) se incomoda ao ver uma mulher se insinuar para Zeca (Marco Pigossi). Shirley (Michelle Martins) interroga Cibele (Bruna Linzmeyer) sobre seu encontro com Amaro (Pedro Nercessian).

Silvana (Lília Cabral) novamente decide passar a noite jogando e inventa para Eurico (Humberto Martins) que viajará para São Paulo. Bibi (Juliana Paes) visita Rubinho (Emilio Dantas) e afirma que ele não será transferido. Nonato (Silvero Pereira) desconfia das atitudes de Silvana.