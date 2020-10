A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje 13/10

Sinopse do capítulo de hoje: Ruy avisa que Ritinha e Marilda ficarão em sua casa. Simone convence Ivana a procurar uma psicóloga. Irene convida Eugênio para viajar. Caio conta para Cibele que Ruy e Ritinha estão juntos. Cibele afirma que se vingará de Ruy e Ritinha. Jeiza perde a concentração durante o treino por causa de Zeca. Rubinho fecha mais uma suposta negociação e Aurora se impressiona. Ritinha fica apreensiva quando Eugênio pergunta sobre seus documentos.

Ivana tenta confortar Joyce. Cibele deixa o Rio de Janeiro. Ritinha pede novos documentos para Waldemar, em Parazinho. Simone bloqueia o site de apostas no computador de Silvana. Cláudio convence Ivana a viajar com ele. Bibi ouve uma mulher falando com Rubinho no celular e decide seguir o marido. Abel se irrita por não poder dar entrada no divórcio do filho. Eugênio conta para Ritinha que Edinalva está no Rio de Janeiro. Joyce se surpreende ao ver Ritinha vestida de sereia na piscina do condomínio.

Jeiza é assaltada e Zeca tenta ajudar no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Joyce (Maria Fernanda Cândido) exige que Ritinha não use sua cauda de sereia na piscina. Silvana (Lília Cabral) decide alertar Joyce sobre Irene (Débora Falabella). Leila (Lucy Ramos) discute com Caio (Rodrigo Lombardi) por causa de Bibi (Juliana Paes).

Joyce leva Ritinha (Isis Valverde) ao shopping. Nonato (Silvero Pereira) se veste como mulher. Jeiza (Paolla Oliveira) é escalada para comandar uma grande operação policial. Jeiza é assaltada e Zeca (Marco Pigossi) tenta ajudá-la.