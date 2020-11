A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje 20/11

Sinopse do capítulo de hoje: Rubinho agradece Bibi por tê-lo protegido, sem que Caio perceba. Caio vê Eugênio com Irene. Joyce se preocupa com Ivana. Eugênio afirma a Caio que está apaixonado por Irene. Bibi retoma seu emprego como manicure. Leila estranha o comportamento de Yuri. Zeca se incomoda com as atitudes de Jeiza durante seu trabalho.

Leila confronta Bibi sobre suas intenções com Caio. Ruy recebe uma nova intimação da Justiça, a mando de Cibele. Dantas pede ajuda a Shirley para impedir a vingança de Cibele contra Ruy. Cândida insinua que Edinalva e Abel têm interesse um no outro. Nonato descobre que Silvana gosta de apostar. Ruy vê o carro de Eugênio parado em frente ao prédio de Caio.

Bibi culpa Jeiza por prisão de Rubinho no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Ruy (Fiuk) questiona Caio se Eugênio (Dan Stulbach) está tendo um caso. Nonato (Silvero Pereira) conta para Biga (Mariana Xavier) o que descobriu sobre Silvana (Lília Cabral). Bibi garante que ajudará Rubinho (Emilio Dantas), e Aurora (Elizângela) se preocupa.

Ivana (Carol Duarte) apoia Cláudio (Gabriel Stauffer) em sua recuperação. Joyce (Maria Fernanda Cândido) desabafa com Zu (Cláudia Mello). Bibi culpa Jeiza (Paolla Oliveira) pela manutenção da prisão de Rubinho. Jeiza comemora mais um desafio de luta no MMA. Caio (Rodrigo Lombardi) beija Bibi.