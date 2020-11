Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 19

Sinopse do capítulo de hoje: Tancinha sofre com a decisão de Apolo em romper seu noivado. Bruna deduz que Giovani está com outra mulher. Shirlei questiona as atitudes de Giovanni.

Penélope pergunta a Tamara se ela está tomando seus remédios. Fedora alerta Leozinho sobre as investigações de Aparício. Henrique e Penélope se encontram novamente, e trocam acusações. Leozinho procura o Mestre, que afirma ao rapaz que precisam resolver a situação de Aparício.

Fedora desaprova seu vestido de casamento no Capítulo de Hoje

No próximo capítulo de Haja Coração: Beto (João Baldasserini) comenta com Henrique (Nando Rodrigues) seus sonhos com Tancinha (Mariana Ximenes). Fedora (Tatá Werneck) afirma a Teodora (Grace Gianoukas) que precisa se casar com Leozinho (Gabriel Godoy).

Fedora desaprova seu vestido de casamento. Lucrécia (Cláudia Jimenez) diz a Agilson (Marcelo Médici) que Camila (Agatha Moreira) não quer ir ao casamento de Fedora.