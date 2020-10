Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 20/10

Sinopse do capítulo de hoje: Bruna conta para Giovanni que Camila perdeu a memória. Fedora não acredita na amnésia de Camila. Penélope discute com Olavo. Teodora apoia o casamento de Fedora com Leozinho, contrariando Aparício. Camila foge da mansão. Tancinha invade o autódromo à procura de Apolo, e acaba atrapalhando o noivo sem querer.

Leonora afirma que ela e as amigas deixarão o spa sem pagar a conta. Apolo estranha quando Adônis pede dinheiro a Nair. Francesca desconfia do novo emprego de Shirlei. Apolo se enfurece com Tancinha por ter perdido a oportunidade de trabalhar como piloto na equipe de Adriana. Camila pede ajuda à enfermeira, que lhe conta que o rapaz que a salvou do acidente esteve no hospital. Giovanni tem dificuldade em arrumar emprego por causa das acusações que circulam na internet.

Fedora e Leozinho ficam noivos no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Leozinho (Gabriel Godoy) chega para o jantar com Fedora, e Aparício (Alexandre Borges) não gosta. Penélope (Carolina Ferraz) aceita participar do plano de Rebeca (Malu Mader) e Leonora para não pagarem a conta do spa.

Teodora (Grace Gianoukas) confessa que foi ela quem difamou Giovanni (Grace Gianoukas) na internet. Fedora (Tatá Werneck) comemora seu noivado com Leozinho. Adônis (José Loreto) foge de Shirlei (Sabrina Petraglia). Rebeca, Penélope e Leonora (Ellen Rocche) se preparam para executar seu plano de fuga.