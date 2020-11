Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 33

Sinopse do capítulo de hoje: Adriana se recusa a ajudar Beto. Giovanni garante a Bruna que contará a verdade para Camila. Tamara visita Penélope e pede desculpas à mãe. Jéssica se irrita ao ver Carmela com Felipe. Enéas passeia com Camila, e Giovanni vê os dois.

Felipe deixa Carmela em casa e reconhece Shirlei. Francesca repreende Felipe, por acreditar que o rapaz estava zombando de sua filha. Adriana aceita o acordo com Beto e contrata Apolo como piloto. Shirlei confronta Carmela sobre Adônis. Dinamite exige que Leozinho tire a vida de Fedora.

Teodora arma para Aparício e expulsa marido de casa no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Leozinho (Gabriel Godody) acalma Fedora (Tatá Werneck), que tem um pesadelo. Carmela (Chandelly Braz) inventa para Shirlei (Sabrina Petraglia) que todos falam mal dela. Teodora (Grace Gianoukas) arma para Aparício (Alexandre Borges) e expulsa o marido de casa.

Penélope (Carolina Ferraz) e Beto (João Baldasserini) concluem que Tamara (Cleo) interrompeu sua medicação. Camila (Agatha Moreira) tem uma visão do passado. Tancinha (Mariana Ximenes) e Apolo (Malvino Salvador) discutem na frente do padre. Adônis (José Loreto) disfarça e não apresenta Guto a Nair (Ana Carbatti).