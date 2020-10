Totalmente Demais foi exibida pela emissora Rede Globo, de 9 de novembro de 2015 a 30 de maio de 2016, substituindo a novela I Love Paraisópolis. Atualmente, está sendo reprisada no horário das 19h em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Para a tristeza de muitos fãs da novela, Totalmente Demais está entrando em sua última semana no ar.

Com um elenco de peso como Fábio Assunção, Felipe Simas, Juliana Paes, Juliana Paiva, Humberto Martins, Vivianne Pasmanter, Daniel Rocha e Marina Ruy Barbosa, vivendo uma de suas primeiras protagonistas.

A novela ganhou o público brasileiro trazendo a história de Eliza (Marina Ruy Barbosa), como uma jovem recém fugida de casa que tenta a sorte na cidade grande de São Paulo, ao lado de seu par romântico Jonas, interpretado por Felipe Simas, a jovem vai passar por altos e baixos.

Resumo Totalmente Demais Hoje 07/10

Sinopse do capítulo de hoje: Eliza decide doar seu fígado para salvar Jonatas. Rosângela se surpreende com a atitude de Eliza. Gilda se preocupa com a cirurgia de Eliza. Cida conta a Arthur que Eliza doou seu fígado para Jonatas. Arthur e Jojô vão para o hospital saber notícias de Eliza. Lili conta para Jamaica e Max sobre o esfaqueamento de Jonatas.

Arthur vê Eliza se declarar para Jonatas. Rosângela visita Jonatas. Jonatas acorda da cirurgia, e Rosângela revela que Eliza salvou sua vida. Arthur adia a viagem para Paris. Stelinha e Maurice embarcam para Paris. Gilda enfrenta Dino na cadeia. Leila visita Jonatas no hospital. Eliza, Carolina e Rafael aguardam o início da audiência.

Jonatas surpreende Eliza em aeroporto no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo Totalmente Demais: Rafael (Daniel Rocha) e Carolina (Juliana Paes) são condenados na justiça e cumprem o serviço comunitário. Eliza se despede de Cassandra (Juliana Paiva) e Débora. Hugo (Orã Figueiredo) pede Gilda (Leona Cavalli) em casamento. Lili (Vivianne Pasmanter) e Germano (Humberto Martins) se despedem de Eliza. Rafael e Leila (Carla Salle) chegam ao aeroporto.

Arthur (Fábio Assunção) pede para conversar com Jonatas (Felipe Simas) antes da viagem. Jonatas surpreende Eliza (Marina Ruy Barbosa) no aeroporto e viaja para Paris com a amada. Carolina e Dorinha (Samantha Schmutz) curtem a praia com a família.