Biel é o novo dono do Lampião do Poder em A Fazenda 12, o cantor venceu a Prova de Fogo que foi gravada na tarde de domingo e que vai ao ar na noite dessa segunda-feira. Biel participou com mais três peões: Jakelyne, Mirella e Lipe Ribeiro.

Na prova os participantes tinham que percorrer um trajeto levando na cabeça um balde de leite pilotando um carrinho. No percurso cheio de osbstáculos, vencia quem completava o recipiente até a marca indicada. Agora, com o poder escolhido pelo público, Biel poderá trocar o quarto roceiro na noite de votação. Vem saber o que rolou.

Biel Vence Prova de Fogo de A Fazenda 12

Parece que a Fazenda 12 está totalmente dividida em dois grupinhos. O primeiro, formado por Mirella, Juliano, Biel e Victória ainda não engoliram a saída de Luiza Ambiel do jogo e estão “babando” para um contra-ataque.

Já o grupo maior formado por Jakelyne, Mariano, Jojo, Raissa, Stéfani, Lipe e Mateus Carrieri seguem o jogo com a vantagem de estarem em número maior, mas sem pensar na combinação de votos. Lucas Selfie parece estar mais envolvido com o grupo de Biel. Já Lidi, pensa mais com o grupo de Jojo. E no último domingo foi gravada a Prova de Fogo de A Fazenda 12.

No sorteio dos ovos dourados, Lucas Selfie e Raissa tiveram a sorte de serem contemplados, no entanto como os dois participaram da Prova de Fogo na semana passada, tiveram que repassar a oportunidade à frente. Lucas Selfie escolheu Mirella para participar em seu lugar. Já Raissa deu a chance para Jakelyne disputar o Lampião do Poder. Semana passada, em A Fazenda 12, Jake escolheu a vice-Miss Bumbum para concorrer a prova.

Como a prova seria disputada por quatro integrantes, cada uma das meninas tiveram que escolher um amigo para participar da Prova de Fogo. Jake escolheu Lipe e Mirella, Biel que saiu da prova com o Lampião do Poder nas mãos.

Como Foi a Prova

A dinâmica para A Prova de Fogo dessa semana em A Fazenda 12 consistia nos participantes cumprirem um percurso em um carrinho movimentando através dos movimentos dos pés e guiados pelas mãos dos peões. Os participantes tinham que percorrer um trajeto cheio de obstáculos com um recipiente na cabeça com líquido parecido com leite.

Vencia quem chegava no final e conseguia encher um outro recipiente até a marca indicada. Biel conseguiu ser mais rápido e agora é dono Lampião do Poder. Essa semana, em A Fazenda 12, o poder da chama vermelha que é escolhido pelo público irá permitir que o dono dele troque o quarto roceiro.

Depois da dinâmica do Resta 1, o dono da chama vermelha poderá trocar o peão indicado, mudando completamente o cenário da sétima roça de A Fazenda 12.

Jakelyne, Lipe e Mirella tiveram que escolher juntos o quarto nome para ocupar a baia com eles, e optaram por Raissa.

Possíveis Indicações

Por enquanto, o líder da semana de A Fazenda 12, Juliano já citou alguns nomes para possíveis indicações para a roça, entre eles Jojo Todynho e Raissa Barbosa. Na verdade o jornalista acredita que uma roça formada por Biel, Mirella e Jojo seria ideal para a saída de Todynho.

Já outros integrantes da casa ainda não manifestaram a intenção de votos, no entanto com Mirella na baia, Juliano como Fazendeiro e Biel com os poderes das chamas existe uma grande possibilidade dos votos se concentrarem em Victória Villarim.

O final de semana de A Fazenda 12 também foi marcado por muitas brigas e punições. Mirella acredita ter causado uma das punições da casa, e ao ser questionada por Lidi acabou provocando a atriz até tira-la do sério e ser chamada de vaca. Lucas Selfie acordou bem desnorteado com a bebida e acabou urinando na porta do banheiro. Por conta disso os peões estão sem gás e sem água encanada.