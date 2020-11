Em véspera de formação de roça em A Fazenda 12, qualquer pingo de água vira um maremoto, e foi exatamente o que aconteceu na manhã dessa segunda-feira, 16, entre Raissa e Tays. A cantora baiana resolveu preparar ovos no café, e foi questionada por Raissa, se os ovos não são para o uso coletivo.

Tays disse que os ovos eram para o uso coletivo, por isso que ela estava consumindo. Foi a vez então da fazendeira da semana intervir no assunto e dizer para vice-Miss Bumbum 2017 que tinham mais ovos na geladeira. O papo acabou causando uma “indigestão” em Tays e que desabafou com Biel e com a própria Jake.

Ovos Causam Discórdia entre Raissa e Tays em A Fazenda 12

Comida é sempre um tema delicado em A Fazenda 12, principalmente em véspera de formação de roça e com os nervos à flor da pele. E foi exatamente um “climão” que aconteceu durante essa manhã no reality da Record TV.

Tays preparava ovos mexidos quando foi questionada por Raissa se aqueles ovos não eram para uso coletivo. A vice-Miss Bubum perguntou para a cantora baiana:

E tem ovo? Não é para usar na casa esse aí, não? Eu achei que fosse para usar na casa – questionou Raissa.

Tays então respondeu que como quase nunca usa os ovos para uma refeição individual resolveu matar sua vontade: “Mas é para usar na casa mesmo, mas eu nunca pego, então eu peguei.”

Ouvindo a conversa de longe, a fazendeira da semana, Jakelyne Oliveira interferiu na discussão: “Tem na geladeira (mais ovos), Ra, se quiser…” mas Rasissa respondeu que já tinha comido pão.

Tays Abre o Coração com Biel

Tays não gostou de ser questionada sobre o uso dos ovos, visto que quase todo mundo de A Fazenda 12 prepara suas refeições e lanchinhos usando ovos da casa sem serem questionados. Dessa forma, Raissa foi desabafar com com Biel e disse:

Tá vendo como é, quando eu pego as coisas? É sempre assim: todo mundo pega, quando eu que pego, todo mundo fala. É que nem leite condensado. Eu nunca uso sozinha. Sempre peço pra todo mundo. Isso que dá raiva. E eu sou a pessoa mais consciente dessas coisas aqui.

Biel se solidarizou com sua crush em A Fazenda 12 e ressaltou que Tays é uma das peoas que mais trabalha na casa, inclusive lavando louça que não é dela.

Você é quem mais ajuda na cozinha. Ninguém devia te falar por** nenhuma. O que você já lavou de louça nessa casa não tá escrito. Mas se Biel fala é debochado. É dissimulado. É mascarado. Ele é falso. Então eu faço quietinho e boa. É isso: o que os olhos não veem, o coração não sente.

Jakelyne Não Sabe em Quem Votar

A coisa não está tensa somente com ovos na casa, a questão do voto também está bem difícil, principalmente para a fazendeira Jakelyne. A Miss Brasil abriu seu coração com seu crush da casa, Mariano, e disse que não quer indicar Lidi Lisboa diretamente, mas percebeu que a atriz não quer mais ficar em A Fazenda 12.

A ideia de Jake é indicar Mirella para que a funkeira puxe para a berlinda Lidi Lisboa. Vale lembrar que Mariano também está com o poder da chamas e pode mudar muito os rumos da roça.