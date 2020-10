Em uma das eliminações mais acirradas até o momento de A Fazenda 12, o público optou por salvar o casal Tays Reis e Biel. Com isso Carol Narizinho obteve apenas 29,51% dos votos. Biel ficou com 33,01% e a cantora foi a mais votada para ficar no reality rural da Record TV com 37,47% dos votos do público.

Foi por pouco mas a ex-panicat acabou como a primeira mulher eliminada dessa temporada de A Fazenda 12. Depois de sua saída Carol falou que discorda da técnica de combinação de votos e quem faz isso não merece ganhar o programa. Vem saber o que rolou.

Carol Narizinho É A Primeira Mulher Eliminada de A Fazenda 12

Não deu para Carol Narizinho, apesar de ser conhecida de longa data pelo público que adorava assistir a modelo de biquíni nas noites de domingo no Pânico na TV, a ex-Panicat saiu em pequena desvantagem contra o casal, Biel e Tays Reis.

Em sua terceira roça seguida, Biel mais uma vez foi salvo por 33,01% da audiência de A Fazenda 12. Já sua crush, Tays Reis fez barulho com sua metralhadora e disparou na frente com 37,47% dos votos. Restou para Carol Narizinho 29,51% da força do público para que ela ficasse. Um empate técnico mas que retirou a loira da disputa do prêmio de R$1,5 Milhão.

Visivelmente decepcionada Carol Narizinho deixou a Fazenda 12 sem grandes feitos. Foi uma das fazendeiras mais criticadas pela a produção do programa, não paquerou ninguém e não entrou na pilha de brigas e gritos feitos por sua amiga Raissa. Talvez tenha lhe faltado um pouco mais de energia. Apenas foi tirada do sério quando foi chamada de “patricinha” por duas vezes dentro do reality.

Biel Retorna e Mariano Fecha o Tempo

Com torcida declarada para a saída de Biel, Mariano ficou visivelmente triste quando o cantor retornou para sede após ser comunicado que ficaria mais uma semana em A Fazenda 12. Marcos Mion dispensou primeiro o funkeiro e deixou o suspensa no ar entre as duas meninas.

A última quinta-feira foi marcada por uma clima bem tenso entre Biel e Mariano. O funkeiro não gostou de ser barrado na Prova do Fazendeiro pelo sertanejo, e disse para todos que considerava uma covardia ele querer disputar a liderança apenas com mulheres.

Ainda no programa ao vivo, Biel disse que jamais tiraria um amigo da prova para ter vantagem no jogo. Ao chegar na sede de A Fazenda 12, Biel foi recebido por abraços de Lucas Selfie, Lidi Lisboa e Juliano Ceglia que foi o mais empolgado com o retorno do cantor.

Meninas Ficam Chateadas Com Saída de Carol

Quando foi a vez de Tays retornar para a casa de A Fazenda 12, foi a vez de Luiza Ambiel, Mirella e Raissa ficarem visivelmente abatidas.

Depois da eliminação Carol Narizinho participou do programa Cabine de Descompressão. E lá detonou a postura dos peões que combinam votos para prejudicarem os outros participantes. Ela afirmou que Lucas, Lidi e Lipe usam essa prática no programa.

O público sabe que está errado. Se a gente soubesse que estava rolando essa combinação, eu e as meninas teríamos combinado, com certeza. Cada uma seguiu o seu coração. Se soubesse disso, talvez tinha ido no Juliano [Ceglia] para me proteger. Mas o público também sabe que tá errado, não vai ganhar desse jeito.

A ex-panicat também ficou surpresa ao receber a informação de que Tays foi a mais votada para ficar em A Fazenda 12. Carol Narizinho também lembrou da primeira briga no reality que foi com Luiza Ambiel.

Realmente, eu viajei. Eu errei feio. Pisei na bola feio, e eu nem lembro! Eu lembro do início da conversa, mas do final, ela me contou o que eu tinha dito.

Nessa sexta-feira, será a vez dos peões saírem da pressão e relaxar com um festa exclusiva dentro do reality.