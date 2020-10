A noite da última quinta-feira foi extremamente tensa em A Fazenda 12, não só para os peões e telespectadores, mas até para o apresentador do reality, Marcos Mion, que não segurou as lágrimas e chorou ao vivo, após um dos acontecimentos na atração da Record TV.

Em uma ação inédita, A Fazenda 12 teve em uma única noite, uma Prova do Fazendeiro seguida de uma eliminação, com votação recorde do público em apenas uma hora de interação. No fim, a composição da roça continuou a mesma e Victória Villarim foi eliminada após conseguir apenas, 19,24% de aprovação do público.

A Fazenda 12 Tem Noite Turbulenta e Choro de Marcos Mion

Tensa, é a palavra que descreve perfeitamente a noite de todos os envolvidos em A Fazenda 12 na última quinta-feira, 30. O público estava na ansiedade para saber o que aconteceria após a Record TV suspender a votação da Roça, depois que foi constatado erro na contagem de pontos na Prova do Fazendeiro na última quarta-feira.

Marcos Mion iniciou o programa e olhando para o público admitiu: “Erramos.” O apresentador de A Fazenda 12 explicou que o nervosismo durante a prova ao vivo na quarta-feira, todos se confundiram, após Tays Reis ler uma das cartas do jogo que dizia “roubar os pontos do colega” e que no final foi interpretada apenas como “tirar pontos do colega.” Com isso, a cantora baiana acabou ficando sem a contabilização de 100 pontos que lhe eram de direito e que a tornaria Fazendeira da semana.

A alternativa encontrada, pela produção de A Fazenda 12, e tomada pela Record TV foi de realizar a mesma Prova do Fazendeiro ao vivo. Dessa vez com a atenção de todos redobrada. O problema é que os peões que perdessem, iriam direto do campo de provas para a área de eliminação do reality.

A mesma prova foi refeita então. Tays era a mais nervosa entre os três roceiros, a cantora praticamente não marcou nenhum ponto ao jogar a bola no tabuleiro do jogo. Ela chorou durante a dinâmica e recebeu muita força de Jakelyne. A Miss Brasil, inclusive, foi a grande vencedora e terminou a prova com o chapéu de líder.

Em sua última jogada, Lipe ponderou que Jakelyne já era Fazendeira, ao ter que tirar pontos de um adversário e passar para outro, o empresário tirou 100 pontos de Tays e passou para a crush de Mariano. Na hora de jogar a bola no tabuleiro, ele apenas soltou o objeto sem força, garantindo a vitória de Jakelyne. Todos ficaram emocionados, inclusive Marcos Mion, ao perceber que a disputa da liderança de A Fazenda 12 estava entre amigos.

Na entrada seguinte, o apresentador do reality não segurou as lágrimas e chorou diante das câmeras.

Saída de Victória

Depois de confirmada a vitória de Jakelyne, a “nova fazendeira” retornou para a sede de A Fazenda 12 aos prantos. Jake entrou na casa, dizendo que Lipe lhe deu a vitória. Enquanto isso, Victória Villarim já aguardava os outros peões na área de eliminação.

Os peões fizeram novamente seus discursos pedindo a votação do público que em menos de uma hora conquistou mais de 400 milhões de votos dos fãs de A Fazenda 12. Lipe teve mais votos para continuar no reality e ficou com 51%. Tays foi a segunda mais votada e somou 29,76% dos votos e Victória conquistou apenas 19,24% e acabou eliminada do programa.

Já do lado de fora de A Fazenda 12, Victória participou da cabine de descompressão. Entrevistada por Victor Sarro, a bailarina defendeu sua postura no reality e não acredita ter sido “planta” no jogo.