Barraco, troca de acusações, choro e algumas surpresas marcaram a noite de de formação de roça de A Fazenda 12 na Record. Um dos embates mais esperados dessa temporada pode acontecer. Isso porque os primeiros a irem para roça foram “os protagonistas” do reality, Jojo Todynho e Biel.

Jojo Todynho foi indicada pelo líder da semana, Juliano Ceglia, que teve como justificação o embate com Jojo que teve na manhã de ontem. Depois com os votos do público mais o poder das chamar foi a vez de Cartolouco ir para as “banquinhos dos rejeitados.” O jornalista trouxe Luiza Ambiel, que chorou muito. E no resta 1, foi a vez de Biel. Vem saber o que rolou.

Formação de Roça em A Fazenda 12 Pode Começou com Jojo Todynho e Cartolouco

Biel, Cartolouco, Jojo Todynho e Luiza Ambiel foram os nomes indicados para a formação da roça em A Fazenda 12. A noite foi marcada por muita emoção, troca de acusações, choro e lógico, discussão.

Para começar a dinâmica, Lucas Selfie leu seus poderes das chamas, e escolheu qual ficaria com ele e para quem ele daria o outro. O youtuber então decidiu ficar com poder da chama vermelha e entregar o verde para Cartolouco.

Essa semana, Em A Fazenda 12, o poder da chama verde bloqueava o peão de indicar uma pessoa e ainda duplicava cada voto recebido. Marcos Mion chegou a brincar com Cartolouco dizendo que o jornalista não ganhou um bom presente de aniversário.

Depois disso foi a vez de Juliano Ceglia, fazendeiro da semana, dar seu veredito. Ele indicou Jojo Todynho, disse que a cantora lhe desferiu acusações que não foram verdadeiras e que ela é muito explosiva. Jojo Todynho reafirmou ao vivo que Juliano “passa pano” para Biel e Cartolouco e pega no pé das meninas. Mas a briga não parou por ai.

Cartlouco Não Teve Um Feliz Aniversário

No momento da votação, os peões de A Fazenda 12 não surpreenderam o público e a maioria usou como justificativa, o “rebate” de voto da semana passada. Biel foi o mais votado com 6 indicações. Cartolouco recebeu 3, mas com o poder da chama, viraram 6.

Coube então ao Fazendeiro decidir quem ele escolheria para roça: Biel ou Cartolouco. Juliano então optou por Biel. Mas o poder da chama vermelha foi acionado por Lucas Selfie. Essa semana em A Fazenda 12, a chama vermelha poderia retirar todos os votos de um peão e transferir para outro. Lucas então, mais uma vez, tirou os votos de Biel e mandou para Cartolouco, que acumulou 12 votos.

Os dois acabaram discutindo, e Cartolouco ainda lembrou que Selfie não foi bacana ao Rodrigão durante o programa do Rodrigo Faro. Lucas por sua vez respondeu que Rodrigo também não foi legal com os peões ao dizer o que pensa.

Biel Quase Escapa da Roça de A Fazenda 2020

Cartolouco ainda ficou indeciso para saber quem ele arrastaria para roça: Luiza Ambiel, Lidi Lisboa, MC Mirella ou Tays Reis. Ele optou pela ex-Banheira do Gugu, Luiza que foi às lágrimas no programa ao vivo de A Fazenda 12.

O quarto lugar da roça foi decidido através da dinâmica do Resta 1. Biel não foi salvo por ninguém e também e acabou ao lado de Jojo, Luiza e Cartolouco. O cantor ainda teve o direito de barrar um dos indicados para a Prova do Fazendeiro, ele tirou Jojo da disputa pela liderança da casa.

A prova do Fazendeiro acontece nessa quarta-feira, e o vencedor sai da berlinda e vai direto para liderança de A Fazenda 12 com o chapéu de Fazendeiro.

