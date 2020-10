O final de semana foi agitado em A Fazenda 12, Jojo Todynho já havia adiantado para todos que a festa de sexta-feira ela iria colocar para “quebrar tudo.” E como sempre os peões não perderam tempo e beberam todas e mais um pouco.

A festa Neon, além de firmar mais o romance entre Jakelyne e Mariano também despertou a ansiedade de Lucas Selfie que revelou a vontade de deixar o programa e também as pazes entre Tays e Biel. Mas o destaque ficou para Jojo Todynho, que depois da festa chegou a sair correndo nua pela casa.

Festa de A Fazenda 12 Tem Final Marcado Por Excessos

Jojo Todynho estava se sentindo mal em A Fazenda 12. A cantora não conseguia ficar confortável com a presença de Luiza Ambiel, que gostava de causar intrigas dentro do confinamento. Mas com a eliminação da ex-banheira do Gugu na última quinta-feira, Jojo Todynho avisou a todos que iria se jogar na festa.

E foi exatamente o que aconteceu. Jojo Todynho bebeu todas e mais um pouco durante a festa Neon. A cantora cantou e dançou e ainda durante o show de Joelma, mandou o cantor Ximbinha ir tomar naquele lugar. Após o final da festa em A Fazenda 12, Jojo Todynho ainda continuou a “aprontar” no after.

Jojo precisou de ajuda para chegar até a sede. Já dentro da casa de A Fazenda 12, Jojo continuou a cantoria. Caiu da cama e disse que aprenderia nadar, e começou a fazer movimentos de nado no chão do quarto. Mas o auge da bagunça, foi quando Jojo tirou a roupa da festa para devolver à produção e de roupão aberto, nua saiu correndo pela sala.

Lucas Selfie Chora e Diz Que Quer Sair

Mas não foi só Jojo Todynho que deu show durante a festa. Lucas Selfie também bebeu demais e oscilou picos de alegria com profunda tristeza, o youtuber chegou a dizer para Lidi Lisboa que irá pedir para Juliano lhe indicar para a roça.

Eu quero ir embora disso aqui. Eu tô muito sozinho. Eu não consigo me encaixar em nenhum grupo. Eu não consigo. Mesmo gostando bem de vocês, não me sinto bem em nenhum lugar. Eu quero dormir na baia, na escada, mas não quero ficar num lugar que tenha pessoas. Eu não tô bem e não é com ninguém.

Depois da festa Lucas Selfie chegou a causar uma punição grave para os participantes de A Fazenda 12. O youtuber levantou durante a madrugada e totalmente desnorteado, acabou urinando na porta do banheiro. Por causa disso os peões ficaram sem gás por 24 horas.

Biel Vence Prova de Fogo de A Fazenda 12

Parece que a Fazenda 12 está totalmente dividida em dois grupinhos. O primeiro, formado por Mirella, Juliano, Biel e Victória ainda não engoliram a saída de Luiza Ambiel do jogo e estão “babando” para um contra-ataque.

Já o grupo maior formado por Jakelyne, Mariano, Jojo, Raissa, Stéfani, Lipe e Mateus Carrieri seguem o jogo com a vantagem de estarem em número maior, mas sem pensar na combinação de votos. Lucas Selfie parece estar mais envolvido com o grupo de Biel. Já Lidi, pensa mais com o grupo de Jojo. E no último domingo foi gravada a Prova de Fogo de A Fazenda 12.

No sorteio dos ovos dourados, Lucas Selfie e Raissa tiveram a sorte de serem contemplados, no entanto como os dois participaram da Prova de Fogo na semana passada, tiveram que repassar a oportunidade à frente. Lucas Selfie escolheu Mirella para participar em seu lugar. Já Raissa deu a chance para Jakelyne disputar o Lampião do Poder. Semana passada, em A Fazenda 12, Jake escolheu a vice-Miss Bumbum para concorrer a prova.

Como a prova seria disputada por quatro integrantes, cada uma das meninas tiveram que escolher um amigo para participar da Prova de Fogo. Jake escolheu Lipe e Mirella, Biel que saiu da prova com o Lampião do Poder nas mãos.