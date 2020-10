Em A Fazenda 12, os peões não tiveram feriado prolongado e tiveram que botar para quebrar, ou melhor, botar para montar. É que a Prova de Fogo dessa semana contou com a sensação de localização de alguns peões que tiveram os olhos vendados e também com o dom de orientar apenas no grito de outros.

Essa semana, para o participarem do jogo, seis peões concorreram ao ovos de ouro e todos que encontraram o objeto participaram da prova se dividindo em dupla. Lipe Ribeiro, Stéfani Bays, Jojo Todynho, Victória Villarim, Raissa Barbosa e Mirella foram os sortudos. Mas Mirella teve que passar sua vez, já que participou da dinâmica semana passada. Ela então escolheu Jakelyne para seu lugar. Vem saber o que rolou nessa prova.

Lipe Vence e Se Torna Bicampeão na Prova de Fogo

Os peões tiveram que ter gogó e senso de localização para se darem bem essa semana na quinta Prova de Fogo da Fazenda 12. Seis peões foram sorteados através dos ovos dourados. Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, Raissa Barbosa, Stéfani Bays, Victória Villarim e MC Mirella. Mirella, no entanto foi impedida de participar, já que pela regra os peões não podem participar duas semanas seguidas da Prova de Fogo. A funkeira então passou sua vez para a Miss Brasil, Jakelyne Oliveira, também conhecida como Marquezine da Record.

Depois de sorteado eles tiveram que se dividir em duplas e definir quem seriam os participantes e quem seriam os auxiliares. Somente os participantes teriam direito aos poderes das chamas. Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays estavam na disputa pelo poder do lampião de A Fazenda 12.

Jogo Difícil Definiu Quem Ganhou a Prova em A Fazenda 2020

A prova consistia nos peões auxiliares levarem uns pirulitos gigantes de um lado para o outro do cenário. Vendados, eles tinham que acertar o lugar correto de acordo com a forma e a cor de cada pirulito.

As duplas formadas em A Fazenda 12 para a prova de fogo ficou da seguinte forma: Lipe e Jakelune, Jojo com Victória e Stéfany com Raissa. Enquanto os participantes gritavam as orientações dentro de um cubo de acrílico, os auxiliares, de olhos vendados tinham que prestar atenção nas ordens e enfrentar as os obstáculos distribuídos no cenário.

Os participantes ainda tinham outra dificuldade, enfrentar jatos de fatias de cebola, sem poder enxugar as lágrimas, já que as mãos ficaram isoladas da cabeça.

Jojo Todynho foi a primeira a ficar sem voz em A Fazenda 12 durante a prova. Victória não acertou nenhum pirulito no local correto. Já Jakeline saiu na frente e colocou todos os objetos nos locais corretos. Raissa chegou a quase empatar com a Miss, mas Jake, com a orientação de Lipe se saiu melhor e e conseguiu tocar o sino primeiro para concluir a Prova de Fogo.

Jojo Todynho e Stéfani Vão Parar na Baia

Como participantes e perdedoras da prova em A Fazenda 12, Jojo Todynho e Stéfani Bays foram direto para a baia. Jojo puxou Juliano Ceglia junto com ela, enquanto Stéfani escolheu Tays Reis. Agora os quatros já estão um passo a frente para encararem a Roça que começará a ser formada nessa terça-feira.

Ainda em A Fazenda 12, Lipe como vencedor da Prova de Fogo terá em seu poder a chama vermelha e verde. A chama vermelha do lampião essa semana irá dar imunidade para o peão e mais outro amigo do dono da chama. Já o poder da chama verde será divulgado somente na noite dessa terça.

Lembrando que depois dos quatro peões indicados para a roça, será realizada a Prova do Fazendeiro que levará o peão direto para liderança. Agora resta saber para quem Lipe dará seu poder ou se ele mesmo irá se imunizar.