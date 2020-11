Noite de despedidas, lágrimas e punição marcaram a eliminação de A Fazenda 12. Lucas Selfie foi o nono eliminado do jogo. O youtuber ficou bastante emocionado e nervoso, principalmente depois que Marcos Mion anunciou a primeira peoa salva pelo público, Jojo Todynho.

Jojo conquistou 39,58% da preferência do público. Já Raissa ficou com 33,97% dos votos e Lucas Selfie obteve a marca de 26,45% do “queridômetro” dos telespectadores de A Fazenda 12. Na despedida, o youtuber quebrou protocolos e atendendo pedidos voltou correndo para se despedir dos colegas do reality. Vem saber o que aconteceu.

A Fazenda 12 Tem Noite Cheia de Emoção

A nona eliminação de A Fazenda 12 foi marcada por muita emoção, lágrimas e quebra de protocolos. Lucas Selfie foi o eliminado da vez depois de conquistar 26,45% dos votos do público. A Mais votada foi Jojo Todynho que ficou com 39,58% da votação, enquanto Raissa conquistou os outrs 33, 97%. Segundo pesquisa do portal UOL, durante boa parte do dia, Lucas e Raissa ficaram empatados para ver quem ficaria e quem deixaria o reality.

Durante o programa, Marcos Mion falou bastante e elogiou os peões. Raissa, Jojo e Lucas puderam dizer o que pensa sobre algumas pessoas do jogo, e Jojo Todynho mais uma vez afirmou que não quer saber de Biel nem dentro de A Fazenda 12, muito menos fora do reality. Jojo também foi a primeira a ser anunciada como salva da eliminação. Sem saber que Raissa iria ficar, ao se despedir da vice-Miss Bumbum, a funkeira disse que estará sempre a disposição, quando Raissa precisar, Jojo também abraçou muito Lucas Selfie.

De Volta Para Casa

Depois que anunciou a eliminação de Lucas Selfie, Marcos Mion esperou Raissa chegar na casa. Mas do deck, Lucas tentou se comunicar com os peões que acabaram o chamando para uma última despedida. Sem ter muito o que fazer, Marcos Mion tentou frear o ex-peão de A Fazenda 12 com palavras, mas a emoção falou mais alto. Lucas correu e quebrou todos os protocolos do reality, e os peões também saíram da casa. Por conta disso, os confinados serão punidos.

Quando Jojo Todynho chegou na casa, todos os peões foram cumprimenta-la, exceto Lidi Lisboa, Biel e Stéfani. Quando foi a vez de Raissa retornar, Lidi entrou em desespero ao saber que o amigo foi eliminado. A atriz entrou em uma crise de choro, mas saiu para a parte externa da casa e se despediu do amigo.

Depois que terminou a transmissão ao vivo, Lidi Lisboa disse que deseja ir para a roça e ser eliminada de A Fazenda 12. Será que os peões irão atender ao seu pedido?

Cabine de Descompressão

Depois da eliminação, Lucas Selfie participou da Cabine de Descompressão com Victor Sarro. O youtuber pode assistir alguns momentos que viveu em A Fazenda 12, com um olhar de expectador. Victor chegou a perguntar à Lucas porque o romance com Raissa não engatou e o youtuber respondeu que faltou empatia das duas partes.

Acho que sim e dos dois. Agora, foi o período que a gente ficou mais estável, sem quebrar nada e brigar tanto. Acho que às vezes que eu tava desequilibrado, ela me instigável uma briga que eu não entendia muito bem.

Na noite dessa sexta-feira, os peões irão participar de mais uma festa dentro de A Fazenda 12. Vale lembrar que os últimos eventos já contaram com as participações de Xuxa, Fernando e Sorocaba e semana passada foi a vez de Latino. Semana passada também os peões conseguiram se comportar e não receberam nenhuma punição depois de chegarem totalmente alterados da festa. Será que essa semana ele conquistarão o mesmo feito? O reality da Record TV Segue para sua reta final.