Totalmente tranquila, sem pensar em polêmicas e usando de muito bom humor, Jojo Todynho divertiu os peões de A Fazenda 12, ao se permitir ser tocada por Mariano, durante bate-papo na cozinha do reality da Record.

Com dúvidas sobre como se ordenha uma vaca, o sertanejo se levantou e deu uma aula prática, usando como exemplo o seio de Jojo Todynho, que entrou na brincadeira e arrancou risadas de todos os peões presentes. Vem saber o que rolou em A Fazenda 12.

Mariano Dá Aula de Como Ordenhar Vaca Usando Seio de Jojo Todynho em A Fazenda 12

Jojo Todynho adora brincadeiras picantes e isso já ficou claro em A Fazenda 12. Nos primeiros dias de confinamento ela tocou as partes íntimas de JP Gadelha que levou na brincadeira. Ela também deu um berro quando viu as as partes de baixo de Juliano Ceglia que ficaram à mostra durante um exercício físico. Agora ela mesma foi tocada no seio por Mariano, durante uma brincadeira na cozinha de A Fazenda 2020.

Tudo começou quando os peões estavam em volta da mesa da cozinha conversando sobre os tratos dos animais. Quando a conversa foi sobre como ordenhar uma vaca, Mariano se levantou e usou o seio de Jojo Todynho para explicara como se tira o leite corretamente. A funkeira não só permitiu como caiu na risada arrancando gargalhada dos demais peões.

O público da internet se dividiu. Enquanto alguns acharam que era apenas mais um dia normal de Jojo Todynho dentro de A Fazenda 12, outros classificaram a atitude do sertanejo como um assédio. Teve até influenciadores digitais colocando em cheque a aprovação do Bispo Edir Macedo, dono da Record, sobre as ações dos participantes do reality.

Noite de Eliminação em A Fazenda 2020

Essa noite a Record TV espera alcançar bons índices de audiência, já que vai ao ar uma edição de eliminação histórica envolvendo dois grandes nomes da atual temporada, Jojo Todynho e Biel.

Ao lado de Jojo e Biel, o jornalista Cartolouco também irá disputar os votos do público para a permanência na casa. No entanto, algumas pesquisas apontam que o ex-global é quem deve deixar A Fazenda 12.

Jojo Todynho foi indicada pelo Fazendeiro da Semana, Juliano Ceglia. Biel foi parar na roça depois da dinâmica do resta 1. Já Cartulouco “ganhou” um lugar na eliminação depois do poder da chama vermelha, que essa semana estava nas mãos de Lucas Selfie.

Luiza Ambiel também era um dos nomes da roça, mas a ex-banheira do Gugu venceu ontem a prova do Fazendeiro e será a líder de A Fazenda 12 na próxima semana.

Festa com a Xuxa

O peão que deixar A Fazenda 12 não vai presenciar uma das festas mais esperadas da temporada, a chamada “anos 90.” Segundo o jornalista Flávio Ricco, do portal R7, Xuxa irá pessoalmente até a sede de A Fazenda comandar o evento.

A ideia é trazer todo o clima dos programas infantis dos anos 90, Xuxa irá comandar brincadeiras, cantar músicas e colocar os pões de A Fazenda 12 para dançar.

Além de A Fazenda 12, Xuxa também participará de outra atração que irá integrar os programas especiais de final de ano da Record. A rainha dos baixinhos irá apresentar o “Canta Comigo – All Stars” que terá como participantes ex calouros de realities shows musicais.

Vale lembrar que são fortes as informações de que Xuxa encerre suas atividades na Record nos próximos meses e que retorne para Globo ainda nos primeiros meses de 2021. Antes de participar de A Fazenda 12, Xuxa esteve no Rio de Janeiro, nos Estúdios Globo para gravar o programa de Tatá Werneck. Xuxa foi recebida pelos diretores da casa e tratada como uma verdadeira rainha.